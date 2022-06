Scherzi a parte 9 giugno 2022 ospiti e scherzi di stasera nel dettaglio

- Advertisement -

Scherzi a Parte torna in televisione: scopriamo gli ospiti della puntata di giovedì 9 giugno e gli scherzi che andranno in scena.

Giovedì 9 giugno torna l’appuntamento con Scherzi a parte, programma condotto da Enrico Papi in cui una serie di vip finiscono al centro di divertentissimi scherzi. Uno dei programmi più longevi e di successo della televisione italiana, pronto a tornare però non con una nuova stagione, bensì con la replica dell’edizione del 2021. Giovedì 9 giugno va in onda dunque la prima puntata della scorsa stagione di Scherzi a parte, in attesa che il programma torni con l’edizione aggiornata negli ultimi mesi del 2022. Andiamo a scoprire chi sono gli ospiti di questa puntata.

Scherzi a parte: gli ospiti della puntata del 9 giugno

I vip al centro degli scherzi della puntata di giovedì 9 giugno sono le star del cinema Manuela Arcuri e Andrea Roncato, lo chef Gianfranco Vissani e la showgirl Antonello Elia. Andiamo a scoprire ora come saranno architettati gli scherzi di questa puntata.

Manuela Arcuri sarà di scena al parco divertimenti di Cinecittà World, a Roma, dove si reca per girare un videoclip di presentazione del parco. L’attrice accetta ma pone solo una condizione: non salirà per nessun motivo sulle montagne russe. Ovviamente, la Arcuri si troverà proprio a dover affrontare questa attrazione.

Andrea Roncato sarà invece convocato a Venezia per ritirare un premio alla carriera, ma all’arrivo in città non trova né il suo nome né quello della moglie nella lista delle persone ammesse al Festival. Gianfranco Vissani riceverà invece la visita di finti ispettori anti Covid che accuseranno lo chef di non rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sanitaria nel suo ristorante. Infine, Antonella Elia verrà chiusa all’interno di una scatola, convinta di dover fare uno scherzo a un altro concorrente, ma finendo lei vittima del programma.