Stranger Things 4 teaser trailer volume 2: Nancy è viva?

- Advertisement -

Netflix ha lanciato il primo teaser trailer di Stranger Things 4 volume 2, in arrivo sulla piattaforma streaming dall’1 luglio 2022.

I fan non vedono l’ora di poter guardare gli ultimi due episodi di Stranger Things 4. Ecco il teaser trailer ufficiale, o sneak peak se volete, della seconda parte, in arrivo in streaming su Netflix l’1 luglio 2022. Ecco un po’ d’immagini per far aumentare il vostro hype.

Teaser trailer Stranger Things 4 volume 2

Possiamo sentire Vecna rivolgersi a Eleven. Le immagini riguardano il momento in cui la bambina ha aperto il portale per il Sottosopra, ma non sappiamo se quel dialogo a distanza è avvenuto allora o in tempi decisamente più recenti: “È finita, Eleven. Mi hai liberato. Non puoi fermare tutto questo, ora”. È facile pensare come si tratti di un confronto tra i due personaggi ora, a distanza di anni dall’ultimo faccia a faccia.

Vecna, o per meglio dire Henry Creel, ha avuto molti anni per mettere in atto il proprio piano. La sua vendetta va compiendosi e tutti i tasselli sono al proprio posto per lo scontro finale. Nel teaser trailer possiamo vedere Nancy, Steve e Robin nel sottosopra. Abbiamo lasciato la prima dei tre da sola in questo universo parallelo, dopo il suo tentativo di raggiungere Dustin e gli altri. Vecna l’ha attirata a sé, come fatto con Max. Ha sfruttato il suo profondo senso di colpa per la morte di Barb nella prima stagione.

A voler essere onesti, sia lei che Steve sono nel sottosopra, ma lei è in un livello più profondo. È infatti in trance e quindi sta vivendo il confronto con Vecna nella propria mente. È chiaro come la creatura non riuscirà a ucciderla in quell’istante. È possibile che Steve canti la sua canzone preferita?

Vediamo poi Hopper aggirarsi in una stanza segreta, forse ancora nella prigione russa, con numerosi Demogorgon dietro delle teche. Anche Dustin ed Eddie Munson sono nel sottosopra, pronti a combattere. I due formano una nuova coppia amatissima dal pubblico, che spera di non dover dire addio al Master dell’Hellfire Club. Come se non bastasse il Demogorgon che ha tentato di divorarli, in Russia vi è spazio anche per qualcos’altro. Dietro una teca c’è qualcosa di vivo e dalle sembianze indistinte. Una massa uniforme che si muove senza sosta e pare voglia liberarsi.

Vediamo poi alcune esplosioni e un Lucas terrorizzato da qualcuno dinanzi a lui. Che quell’ombra possa essere di un Demogorgon? Assistiamo poi a un accenno dell’incontro tra Vecna e Eleven. La giovane ha gli occhi chiusi e inizia a sollevarsi da terra. Che Henry Creel stia provando a ucciderla come fatto con gli altri? Qual è il suo senso di colpa più grave? Ma soprattutto avrà potenti abbastanza da contrastarlo?

Stranger Things 4 vol 2 Teaser Trailer