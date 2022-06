Un posto al sole sospesa perché non va in onda: quando torna

- Advertisement -

Un posto al sole non va in onda stasera 9 giugno. Sospesa dal palinsesto è stata ufficializzata data e ora di quando torna

Se sei sintonizzato su Rai tre durante la sua cena e ti stai chiedendo perché Un posto al sole non va in onda, c’è una riposta alla tua domanda. Non hai sbagliato orario, per stasera 9 giugno Upas è stata sospesa. Si vociferava da tempo con tanto di petizione social un cambio in palinsesto per la soap sulle vicende di Palazzo Palladini ma non è questo il caso.

La longeva fiction in onda su Rai 3 da 26 anni di età è un prodotto di punta della rete. Un posto al sole non va in onda stasera per lasciare spazio alla diretta del Golden Gala 2022 tappa a Roma della Diamond League. L’evento fa parte di una manifestazione dedicata all’atletica leggera.

Ogni anno il terzo canale della tv di Stato propone la diffusione di questa kermesse sportiva e ha scelto di farlo anche per il Gala del 9 giugno 2022. I fan della soap ambientata a Napoli dovranno dunque aspettare per scoprire cosa succederà a Raffaele Giordano minacciato dalla camorra.

Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole sappiamo se il portiere tradirà suo genero il giudice Nicotera, ma non diamo spoiler su Upas per rispetto di chi sta leggendo. A Palazzo Palladini prima della pausa estiva sono tanti i nodi da sciogliere dalle vicende sentimentali di Rossella fino al riavvicinamento di Michele e Silvia. Un posto al Sole torna regolarmente domani 10 giugno alle 20.45.