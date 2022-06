Con il cuore nel nome di Francesco ospiti e cantanti in scaletta

- Advertisement -

Con il cuore nel nome di Francesco: andiamo a scoprire i cantanti in scaletta ospiti al concerto di beneficenza in onda su Rai 1.

Venerdì 10 giugno andrà in onda, in prima serata su Rai 1, l’edizione 2022 di Con il cuore nel nome di Francesco, un grandioso concerto che ha come obiettivo la raccolta di fondi da destinare ai più bisognosi. Carlo Conti sarà alla guida della serata, che tra canzoni, racconti e solidarietà proverà a raccogliere il maggior numero di aiuti per sostenere le persone che si trovano in difficoltà. La serata vedrà l’avvicendarsi di tantissimi ospiti per uno show all’insegna della musica e della spiritualità: andiamo a scoprire dunque chi sono i cantanti in scaletta.

Con il cuore nel nome di Francesco: i cantanti in scaletta

Come detto, il conduttore della serata sarà Carlo Conti, mentre gli ospiti annunciati sono di altissimo livello. Grandi nomi della musica italiana come Al Bano, Malika Ayane, Francesco Gabbani e Nek, che porteranno sul palco alcuni dei loro brani, e il protagonista dell’ultima stagione di Don Matteo: Raoul Bova. Questi gli ospiti annunciati, ma potrebbero esserci anche altre sorprese nel corso della serata.

Il concerto, come detto, andrà in onda venerdì 10 giugno a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Contemporaneamente, lo show potrà essere seguito in streaming su Rai Play e in diretta radiofonica su Rai Radio 1 e potrà essere visto nuovamente in streaming domenica 12 giugno alle ore 16:10. Il concerto va in scena nel Piazzale che si trova davanti alla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, una location splendida per una serata attesissima.

L’obiettivo del concerto è quello di raccogliere fondi e quindi durante la serata sarà possibile donare sia mandando un sms che chiamando al numero 45515, donando dai 2 ai 10 euro a seconda della modalità scelta, così da poter sostenere l’opera francescana e aiutare i più bisognosi.