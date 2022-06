Mare malinconia Franco 126 Loredana Bertè testo e significato canzone

- Advertisement -

Franco 126 firma un duetto d’eccezione con Loredana Bertè: scopriamo il testo e il significato di Mare malinconia.

Presente e passato della musica italiana si mischiano in Mare malinconia, hit dal sapore nostalgico realizzata da Franco 126 e Loredana Bertè. Sui social il cantante romano ha espresso tutta la sua emozione nell’aver duettato con una leggenda della musica italiana e ha presentato in anteprima il brano al Radio Zeta Future Hits Live 2022. Andiamo a scoprire il testo e il significato della canzone.

Mare malinconia: il significato della canzone

La protagonista del brano è una donna forte e coraggiosa, che non ha paura di gettarsi in mare per rinascere più forte di prima. Non sappiamo cosa sarà di questa donna dopo il grande tuffo: riemergerà dalle acque o diventerà aria? Tutto il racconto è chiaramente una ricca metafora che esprime la forza di una donna che non ha paura di prendere le proprie scelte e di tuffarsi nella vita, senza sapere se riemergerà da quelle acque, e quindi se l’esperienza la plasmerà, o se diventerà aria, acquistando l’estrema libertà.

Mare malinconia: il testo della canzone

Nata sotto una cattiva stella

sotto un cielo di lampi e tempesta

Mille diavoli si rincorrevano per la città

figlia di un amore morto in fretta

di una bugia, di una promessa infranta

di una fiamma fredda che brillava nell’oscurità

dietro i tuoi occhi un segreto

perso tra pezzi di vetro

E portavano a te

quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga

e portavano a te

che ballavi su un tavolo sotto la luna

vestita di ombre, di onde, di schiuma

una regina di periferia

un soffio di sabbia e di vento ti si porta via

mare malinconia

mare malinconia

Ma da Lecce c’è della sfortuna

sola come un anima perduta

nelle strade piene di turisti e risse nei bar

figlia di una lacrima che brucia

della polvere e della paura

innamorata dei fiori, del vino e della libertà

dietro i tuoi occhi un segreto

perso tra pezzi di vetro

E portavano a te

quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga

e portavano a te

che ballavi su un tavolo sotto la luna

vestita di ombre, di onde e di schiuma

una regina di periferia

un soffio di sabbia e di vento ti si porta via

mare malinconia

mare malinconia

Ti hanno vista che correvi verso la scogliera

la più alta della baia a picco sopra il blu

e si dice che piove forte e che sorridevi

prima di diventare vento e non tornare più

E portavano a te

quelle impronte lasciate sopra il bagnasciuga

e portavano a te

che ballavi su un tavolo sotto la luna

vestita di ombre, di onde e di schiuma

una regina di periferia

un soffio di sabbia e di vento ti si porta via

mare malinconia

mare malinconia

E portavano a te

e portavano a te

mare malinconia