Privacy trama e cast della serie su Netflix

Privacy è una nuova serie TV spagnola Netflix. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sugli otto episodi in streaming.

Privacy è una serie TV spagnola con Itziar Ituno de La Casa di Carta. Uno show che mostra cosa accadrebbe se la nostra sfera privata divenisse di colpo pubblica. È proprio ciò che accade a una politica in ascesa, che si ritrova a vivere un incubo a occhi aperti.

Privacy trama e cast

Netflix punta molto sulle serie TV spagnole e l’ultima arrivata in streaming sulla piattaforma è Privacy. Nel cast vi è spazio per Itziar Ituno, volto decisamente noto per i fan de La Casa di Carta, avendo interpretato Raquel.

Stavolta è una politica ed ex avvocatessa. Il suo nome è Malen e la sua vita privata e carriera prendono di colpo una piega del tutto inaspettata. Un video hard viene divulgato dalla stampa e rischia di distruggere tutto ciò che ha costruito.

Si tratta soltanto della prima parte di una complessa lotta che vede quattro donne spingersi al loro limite per riuscire a gestire la sottile linea tra ciò che è privato e ciò che è pubblico.

Nel cast, come detto, vediamo la protagonista Malen interpretata da Itziar Ituno, nota soprattutto come Lisbona ne La Casa di Carta. Spazio inoltre a Emma Suarez (Miren), Veronica Echegui (Ane), Ana Wagener (Alicia), Patricia Lopez (Bego), Yune Nogueiras (Leire) ed Elisabeth larena (Idoia).

Privacy quanti episodi

La prima stagione di Pivacy è composta da otto episodi. Tutti disponibili in streaming su Netflix da venerdì 10 giugno. Ecco i titoli:

Puntata 1: Virale e fatale

Puntata 2: Posizione/Esposizione

Puntata 3: Prosopagnosia

Puntata 4: La caduta

Puntata 5: Ad interim

Puntata 6: Da sola

Puntata 7: Domani

Puntata 8: Una decisione