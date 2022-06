Rkomi Paola di Benedetto dettaglio a Radio Zeta li smaschera

- Advertisement -

Rkomi e Paola Di Benedetto si sono incrociati sul palco del concerto di Radio Zeta, continuando ad alimentare le voci su di loro.

Continua a tenere banco il flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Da tempo ormai si parla dell’amore sbocciato tra la conduttrice e il rapper, secondo le indiscrezioni che circolano in rete i due farebbero coppia fissa da ormai un mese, anche se ancora non è arrivata la cosiddetta “presentazione ufficiale” al pubblico. Non ha avuto luogo nemmeno nessuna smentita, per cui si continua a parlare con forza del nuovo amore, soprattutto dopo che Rkomi e Paola Di Benedetto si sono incrociati sul palco del concerto di Radio Zeta che si è tenuto a Roma giovedì 9 giugno.

Rkomi e Paola Di Benedetto: l’incontro a Radio Zeta

Venerdì 9 giugno è andato in scena all’Auditorium del Parco della Musica di Roma il Radio Zeta Future Hits Live, il concerto dedicato alla musica della generazione Z, che ha visto alternarsi sul palco della Capitale tutti i più importanti esponenti della musica del momento. Tra questi anche Rkomi, che sta vivendo un 2022 incredibile, tra l’esperienza a Sanremo e il successo continuo del suo album Taxi Driver, uscito in una versione speciale e arricchita. Il rapper milanese ha portato in scena Insuperabile e Partire da te, portando la sua solita carica sul palco, dove ha incrociato proprio la sua nuova fiamma.

Tra i conduttori della serata c’era infatti Paola Di Benedetto, che ha quindi presentato sul palco Rkomi, un momento sicuramente emozionante per i due, che però hanno fatto finta di niente, dissimulando dunque tutte le voci sulla loro liaison. Un atteggiamento di facciata chiaramente, sul palco i due si sono evitati, ma i loro sguardi non hanno fatto altro che aumentare l’entusiasmo dei fan, che ormai attendono solo l’annuncio ufficiale del loro fidanzamento.