Tribale Elodie testo e significato canzone

Dopo Bagno a mezzanotte, Elodie torna con un nuovo singolo dal titolo Tribale: andiamo a scoprirne il testo e il significato.

Anche Elodie si unisce alla schiera di artisti pronti a darsi battagliare per dominare le classifiche dell’estate che sta entrando ormai nel vivo. L’artista ha presentato il suo nuovo singolo, Tribale, in anteprima sul palco dell’Auditorium del Parco della Musica a Roma, in occasione del concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022. Un’invasione di energia e sensualità, nel pieno stile della cantante romana: andiamo a scoprire il testo e il significato del brano.

Tribale: il significato della canzone di Elodie

Il brano presenta note sensuali e profondamente estive, che si sposano benissimo con lo stile inconfondibile di Elodie. Sulle note di una musica nostalgica chi canta ripensa al proprio passato e cerca di capire cosa resta di un amore appena concluso, ma per cui sente ancora un forte richiamo.

Tribale: il testo della canzone di Elodie

Sai che non mi piace

mai guardarmi dentro

e ogni volta che ci provo

è un pugno nello specchio

amarsi e odiarsi è uguale

quanto vale un sentimento

forse è stato tempo perso

un petalo di rosa nel deserto

Senti

quando scivola

lentamente

sulla pelle una lacrima

senti

questa musica

dimmi per l’ultima volta

che cosa

Mi resta di te

Mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

Mi resta di te

anche senza di te

L’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

e vorrei che fossi qui ogni tanto

anche se ti ho detto mai

mai più

e non vorrei lasciarti qui di ghiaccio

ora che l’asfalto brucia

e non ho più una scusa

Senti

quando scivola

lentamente

sulla pelle una lacrima

senti

questa musica

dimmi per l’ultima volta

che cosa

Mi resta di te

Mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

Mi resta di te

anche senza di te

L’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

Tutto ciò che provo è

un letale naufragare

passa un’altra notte e

non so cosa

mi resta

Mi resta di te

Mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

Mi resta di te

anche senza di te

L’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

tribale

tribale

l’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale