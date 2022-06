Tropicana Boomdabash Annalisa testo e significato canzone

- Advertisement -

Tropicana è il singolo estivo dei Boomdabash in featuring con Annalisa: scopriamo il testo e il significato del brano.

Puntuali come ogni estate, i Boomdabash sfornano il singolo dell’estate, coadiuvati stavolta dalla voce di Annalisa, dopo aver puntato la scorsa estate su Alessandra Amoroso. Andiamo dunque a scoprire il testo e il significato di Tropicana.

Tropicana: il significato della canzone dei Boomdabash e Annalisa

La canzone si presenta con una perfetta hit estiva, che mischia diverse sonorità, dalle note più reggae a quelle pop e dance. Il brano rientra in pieno nello stile energico e vivace dei Boomdabash e si presenta come un inno all’estate, alla spensieratezza, alla fuga dalla quotidianità alla ricerca di posti esotici e tropicali.

Tropicana: il testo della canzone dei Boomdabash e Annalisa

Ho visto l’Amazzonia

tra i fumi della città

nera come la macchina dai portami mia da qua

mi dai fastidio se mi fai video

tramonto chimico balliamo in bilico

sulla schiena, fiume in piena

notte fonda Macarena

brucia lenta l’atmosfera

diventa magica

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

Notta fonda luna piena

Tropicana Macarena

ballo anche se arriva il temporale

La senti l’aria, la senti l’aria

La gente brava sbaglia la strada

Gira il mondo quando ti muovi tu

Suonano i tamburi della tribù

Bedda guarda che questa giungla è scura

Fa paura solo se guardi giù

Ancora questo è il nostro momento Un giorno come adesso non ritorna più

Quando mi sveglio in mezzo al cemento con te il cielo sembra più blu

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

Notta fonda luna piena

Tropicana Macarena

ballo anche se arriva il temporale

Un altro domani io l’aspetterò

senza troppi piani e da questo dancefloor

e se c’è poco da fare quel poco facciamolo insieme

non mi svelare il finale non dirmi che cosa succede

Maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

e mi piace

Tropicana danza dolceamara

Notta fonda luna piena Tropicana