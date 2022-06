You make me so happy Alfa testo e significato canzone

- Advertisement -

You make me so happy: andiamo alla scoperta del testo e del significato del nuovo brano di Alfa, presentato al Radio Zeta Future Hits Live 2022.

Il concertone di Radio Zeta organizzato per omaggiare la musica della generazione Z ha fatto da cornice al debutto del nuovo singolo di uno dei cantanti più amati di questa generazione: Alfa. Il giovane artista genovese ha presentato You make me so happy, un brano leggero ed estivo pronto a portare allegria: scopriamone il testo e il significato.

You make me so happy: il significato della canzone di Alfa

Ci vuole poco per rendere migliore anche una giornata molto brutta, per ritrovare il sorriso, basta solo trovare la compagnia giusta. Aalfa canta questo sentimento, il ritrovare la felicità anche nei momenti più tristi.

You make me so happy: il testo della canzone di Alfa

Non so, ti basta così poco

se va tutto storto raddrizzi una giornata

no, che viaggio che è la vita

senza una valigia ne una meta precisa e

You make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

you make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

Lo so, ho un bagaglio emotivo

sbaglio ma ci giro assieme al mondo da un po’

lo so, è come fossi ubriaco

Ma non ho bevuto sono solo felice, felice, uh

You make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

you make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

uh

uh

Ehi

oggi vedo il sole che mi fa un sorriso

mi nascondo da lui con un dito

io da te vorrei solo peace and love

e l’umore cambia ma se ti ho davanti

fa grandi salti, bungee jumping

questa volta non inciamperò

ma se ti guardo

io ci ricado giù

I gotta say now

You make me so happy

uh I’m gonna tell everybody

you make me so happy

uh I’m gonna tell everybody