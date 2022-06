Blocco 181 finale: come finisce la serie di Salmo

- Advertisement -

Blocco 181 è giunto alla fine della sua prima stagione: scopriamo cosa è successo nelle puntate finali della serie di Salmo.

È giunta a conclusione la prima stagione di Blocco 181, serie tv ideata dal rapper Salmo e distribuita da Sky. Venerdì 10 giugno sono andate in onda le ultime due puntate di questa prima stagione: scopriamo cosa è successo in questi due episodi. Chiaramente, il contenuto che segue contiene molti SPOILER sul finale di stagione, per cui consigliamo a chi non ha finito la serie di non proseguire oltre nella lettura.

Blocco 181: cosa succede nel finale di stagione

Gli eventi precipitano nel finale di stagione, con il trio formato da Ludo, Mahdi e Bea che si trova a dover fronteggiare la nuova vita che segue l’alleanza con Snake. La nuova società scontenta i capi del blocco e della Misa, Lorenzo e Ricardo, e quest’ultimo fa uccidere dai propri uomini Rizzo, con la tacita approvazione di Lorenzo che mostra tutto il suo lato disumano nell’accettare questa soluzione.

L’omicidio di Rizzo segna un punto di non ritorno per i ragazzi. Mahdi, dopo la morte dello zio, deve fare ritorno al Blocco per assumere la sua eredità e giura vendetta contro il clan dei sudamericani. Bea torna invece alla Misa dove assume il suo ruolo di segundera e si piega al volere del fratello Ricardo col gesto simbolico di radergli la barba. Infine Ludo, senza alcun posto in cui tornare, decide di lasciare Milano insieme alla sorella Isa. Insomma, le strade dei tre ragazzi si separano e in particolare quelle di Bea e di Mahdi sembrano pronte a collidere: cosa succede lo scopriremo nella seconda stagione.

Uno dei misteri con cui si conclude la prima stagione riguarda il destino di Snake e Lorenzo. Il primo tenta di assassinare il secondo, ma lo scontro tra i due termina con uno sparo e uno schizzo di sangue che macchia la porta. Non è chiaro però chi sia stato a premere il grilletto, probabilmente Snake, ma lo stacco di telecamera ha voluto mantenere il mistero. Inoltre, non è detto che uno dei due sia morto, i due potrebbero anche essersi sparati a vicenda e feriti. Il loro futuro comunque è in bilico e sarà decisivo per la seconda stagione.