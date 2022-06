Il Volo in concerto a Taormina: scaletta

- Advertisement -

Prosegue il tour mondiale de Il Volo e fa tappa a Taormina per due attesissimi concerti: scopriamo la scaletta degli show.

Dopo il grandissimo inizio con i due concerti all’Arena di Verona, il tour mondiale de Il Volo continua con due show altrettanto attesi nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina. I tre tenori saranno accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla loro band e porteranno in scena gli ultimi due album della loro produzione: la raccolta 10 Years, che racchiude i più grandi successi della loro carriera, e Il Volo sings Morricone, che invece annovera la rielaborazione di alcune delle più famose canzoni della carriera del grande compositore. I concerti andranno in scena sabato 11 giugno e domenica 12 giugno e recuperano le date previste originariamente per il 4 e 5 settembre, rinviate poi per i problemi derivanti dalla pandemia. Andiamo quindi a scoprire la scaletta dei concerti dei tre tenori.

Il Volo: la scaletta dei concerti a Taormina

I due show quindi, come detto, porteranno in scena gli ultimi album del gruppo. Andiamo a scoprire quella che quindi dovrebbe essere la scaletta dei concerti di sabato 11 giugno e domenica 12 giugno a Taormina:

Estasi dell’Oro (Il Buono il Brutto e il Cattivo)

Your Love (C’era una volta il West)

Nessun Dorma (Turandot)

Se Telefonando (ft Laura Chiatti)

Il Mondo (ft Riccardo Cocciante)

Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante solo al piano)

Se (Nuovo Cinema Paradiso)

Metti una sera a cena ft Nina Zilli, al piano Raphael Gualazzi

O Sole Mio

Grande Amore

Here’s to you (Sacco e Vanzetti)

E più ti penso

Your Song di Elton John (Gianluca Ginoble solo)

No puede ser nuova: Piero Barone (flauto Andrea Griminelli)

Listen: Ignazio Boschetto (sassofono Julian Iorio)

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Mission

Un amore così grande

My Way

I colori dell’Amore

Libiamo ne’ lieti calici (La Traviata)

Estasi Dell’Oro reprise

Conradiana