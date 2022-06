Imagine Dragons in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Gli Imagine Dragons arrivano a Milano per un attesissimo concerto: scopriamo la scaletta dello show, aperto da un grande artista italiano.

Si prospetta una notte di grande musica a Milano. Sabato 11 giugno arrivano all’Ippodromo Snai La Maura gli Imagine Dragons. La band ha intrapreso il proprio tour europeo il 30 maggio da Praga e ora sbarca a Milano in occasione degli I-Days. La serata sarà anticipata dall’esibizione di un altro grande artista, uno dei nomi principali del momento: Rkomi. Il rapper milanese sta vivendo un 2022 incredibile, dall’esperienza a Sanremo al successo del repack del suo album Taxi Driver fino all’avventura come giudice di X Factor: ora l’artista è pronto ad aprire uno dei concerti più attesi dell’estate milanese.

Imagine Dragons: la scaletta del concerto a Milano

Dopo lo show di Rkomi, dunque, sarà tempo dell’esibizione degli Imagine Dragons. Il rapper inizierà la propria esibizione intorno alle 19:45 e lascerà poi spazio alla band, che si esibisce nell’unica data italiana del Mercury World Tour 2022. Prima di Rkomi, a salire sul palco ci saranno i Mother Mother e poi l’artista americano KennyHoopla. Spazio quindi all’esibizione degli Imagine Dragons, che porteranno sul palco dell’Ippodromo di Milano tutti i più grandi successi della loro carriera.

La scaletta di questo tour europeo della band è molto ricca, ci sono chiaramente i brani dell’ultimo album degli Imagine Dragons, dal titolo Mercury – Act 1, uscito lo scorso settembre, ma anche i grandi successi del passato, da Believer a Thunder. Sulla base degli altri concerti del tour estivo, ecco quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto degli Imagine Dragons a Milano di sabato 11 giugno:

My Life

Believer

Polaroid / Hopeless Opus

It’s Time

Thunder

Amsterdam

Shots

Birds

Follow You

Lonely

Natural

Next to Me

I Bet My Life

Stand by Me (cover)

One Day

Whatever It Takes

It’s Ok

Demons

Enemy

Bones

Radioactive

The Fall

Walking the Wire