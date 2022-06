Ultimo in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Ultimo negli stadi prosegue dopo la data zero di Bibione: scopriamo la scaletta del concerto di Firenze.

Dopo tre anni di attesa, ha finalmente preso il via il tour di Ultimo negli stadi. Sabato 11 giugno e domenica 12 giugno il cantante romano sarà di scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze per due imperdibili show per cui sono attese circa 80.000 persone. Un weekend di fuoco quindi nel capoluogo toscano, pronto ad accogliere Ultimo e tutti i più grandi successi della sua carriera.

Ultimo: la scaletta dei concerti a Firenze

Il cantante romano ha atteso a lungo questo momento e finalmente il suo tour è arrivato. Questi concerti saranno l’occasione per Ultimo per portare in scena i brani del suo ultimo album, Solo, ma non mancheranno chiaramente tutti i più grandi successi della sua carriera, da Il ballo delle incertezze a Pianeti e La stella più fragile dell’universo.

I due concerti fiorentini sono entrambi sold out e Ultimo sui social ha dato qualche antipasto delle serate, pubblicando le immagini del grande palco allestito all’interno dallo stadio. Tanta attesa dunque per i due show di Ultimo, andiamo a scoprire quella che dovrebbe essere la scaletta di queste due serate allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 11 giugno e domenica 12 giugno:

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi