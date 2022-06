Una nessuna centomila Campovolo: cantanti ospiti e scaletta canzoni

- Advertisement -

A Campovolo va in scena Una nessuna centomila: andiamo a scoprire tutti i protagonisti e le canzoni in scaletta nell’attesissimo concerto.

Arriva un nuovo concerto evento nella splendida location dell’RCF Arena di Campovolo. Dopo lo straordinario show di Ligabue, l’arena è pronta a vivere un’altra notte di grande musica col concerto Una nessuna centomila, evento a sostegno della lotta contro la violenza di genere, che vedrà esibirsi sette grandissimi artiste della musica italiana. Con loro ci saranno sette colleghi, per una notte di grande musica, ma anche in nome di un importante impegno, ovvero quello della lotta contro la violenza di genere. Andiamo dunque a scoprire tutto sulla serata: dalle cantanti e i loro ospiti fino alle canzoni in scaletta.

Una nessuna centomila: le cantanti e gli ospiti

Sono quindi sette le protagoniste di questa incredibile serata e sono nomi importantissimi della musica italiana. Sul palco della RCF Arena si esibiranno Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Le cantanti saranno accompagnate da altrettanti colleghi, che si esibiranno insieme a loro durante la serata. Vedremo dunque Caparezza cantare al fianco di Fiorella Mannoia, Brunori con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, i Sottotono in accompagnamento a Giorgia, Tommaso Paradiso fare coppia con Elisa e infine Coez ed Eros Ramazzotti esibirsi rispettivamente con Gianna Nannini e Laura Pausini.

Non è stata pubblicata la scaletta delle canzoni, è probabile che ogni cantante porti una manciata di canzoni a testa sul palco e poi si esibisca in un pezzo con il suo accompagnatore. Sentiremo sicuramente il brano motivo cantato da Coez e Gianna Nannini, così come è probabile che ascolteremo Da sola / in the night e Andrà tutto bene, firmate dal duo Tommaso Paradiso Elisa. Laura Pausini ed Eros Ramazzotti hanno già cantato insieme in diverse occasioni, mentre c’è curiosità per scoprire gli altri inediti duetti.