Vasco Rossi in concerto a Roma: scaletta

Vasco Rossi sbarca a Roma con il suo tour: scopriamo la scaletta degli attesissimi concerti del Komandante al Circo Massimo.

Sarà un weekend attesissimo quello dell’11 e 12 giugno nella Capitale. Roma si appresta ad accogliere ben due concerti del tour di Vasco Rossi, che sta animando l’Italia in quest’estate torrida. Pronti due mega eventi nella capitale, con un’attesa di oltre 150.000 spettatori, pronti ad abbracciare il Komandante e a cantare a squarciagola le sue canzoni. Inutile sottolineare quanto l’attesa sia febbrile nella Capitale, chiamata a un grande sforzo logistico perché, oltre ai due concerti di Vasco, si terranno anche le celebrazioni del Pride 2022. Un weekend di fuoco dunque per Roma, dove 150.000 voci sono pronte a far risuonare nella splendida cornice del Circo Massimo le splendide canzoni della carriera di Vasco Rossi.

Vasco Rossi: la scaletta dei concerti a Roma

Siamo giunti quasi alle battute conclusive del tour di Vasco, che partito da Trento è poi passato per Milano, Imola e Napoli e ora fa tappa a Roma. Sabato 12 giugno e domenica 12 giugno sono le date in cui Vasco si esibirà al Circo Massimo e porterà in scena una scaletta che conosciamo bene, protagonista anche degli altri concerti del tour. Una lista lunga di canzoni, tra successi del passato e brani più recenti, un mix di quasi 30 brani molto apprezzato dai fan. Ecco dunque la scaletta dei concerti a Roma di Vasco Rossi:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara