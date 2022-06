Vite al Limite Brandon Scott oggi: prima e dopo FOTO

- Advertisement -

Che fine ha fatto Brandon Scott oggi? Scopriamo com’è diventato dopo aver battuto ogni record di perdita di peso a Vite al Limite.

Ecco cosa sappiamo sul percorso di Brandon Scott a Vite al Limite, ma soprattutto cos’è accaduto a telecamere spente. Dopo aver sorpreso il pubblico battendo ogni record del programma del dottor Now, com’è cambiata la sua vita?

Vite al Limite Brandon Scott

Non può che sorprendere la storia di Brandon Scott, la cui trasformazione a Vite al Limite ha dell’incredibile. Perché parliamo di record battuti? Semplice, perché quest’uomo è stato in grado di perdere ben 150 kg grazie al metodo del dottor Now e al bypass gastrico.

Così come molti altri concorrenti, il suo non è stato un passato facile. Durante l’infanzia il dialogo con i genitori era quasi del tutto assente. Trovava sollievo nel cibo, soprattutto in quello spazzatura. A furia di mangiare, però, il suo fisico si è trasformato, portando con sé dei gravi problemi di salute.

È giunto dal dottor Now con un peso di 325 kg. Grande la volontà di perdere peso e tornare in salute. La sua forza mentale lo ha spinto a raggiungere un traguardo splendido. Ha perso 150 kg ma soprattutto ha proseguito con la dieta anche in seguito. Tornato a casa, chiamato a gestire il tutto da solo, ha fornito aggiornamenti ai propri fan, tutti rincuoranti.

Brandon Scott oggi: come sta

Guardando ai suoi profili social, è molto difficile riuscire a riconoscere Brandon Scott rispetto a quello che ha iniziato il percorso a Vite al Limite. Una trasformazione totale, la sua. Non propone numeri su Facebook. Si tratta del suo privato e preferisce evitare. Le foto però parlano in maniera chiara. È un’altra persona, felice, in forma e dalla fine di Vite al Limite ha anche fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Taylor.

Perdere peso ha avuto un impatto mentale chiave su di lui. Più voglia di vivere e lavorare. Ha così deciso di gettarsi a capofitto nella sua carriera musicale. Ha scritto Handcuff to a Demon, I Prayed (The Proposal) e Facebook Official, ascoltabili sul suo canale YouTube.