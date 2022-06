Ama Eros Ramazzotti testo e significato canzone

- Advertisement -

Ama, andiamo alla scoperta del testo e del significato del nuovo singolo realizzato da Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti ha fatto il proprio ritorno col singolo Ama, brano che anticipa il nuovo album dell’artista, Un battito infinito, in uscita il prossimo 16 settembre. Andiamo dunque a scoprire il testo e il significato di questo primo singolo del nuovo lavoro di Eros Ramazzotti.

Ama: il significato della canzone di Eros Ramazzotti

Lo stesso artista ha parlato del significato del brano, svelando che si tratta di un messaggio d’amore universale, un invito ad amare chiunque si vuole e come si vuole, senza alcun limite e confine.

Ama: il testo della canzone di Eros Ramazzotti

Considera l’ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai

Decidere della tua vita in piena autonomia

Casomai

Senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell’ipocrisia

Dei commenti ad alta voce

Dell’invidia che non si lava più via

Inizia qui

Ora a girare un nuovo film

Tu il protagonista

Perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio

Ama come senti, in ogni forma libera

Perché anche tu lo sai, lo capirai

Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni forma che l’amore libera

Perché anche tu così rinascerai

Tutte le volte che amerai di nuovo

Non dubitare mai del tuo istinto, della sua infallibilità

Scegli il tuo alfabeto e la lingua

È la cura dell’anima

Riscrivi qui

Riscrivi qui il tuo codice così

Perché la vita è troppo corta

Per non viverla di corsa

Ama come senti, in ogni forma libera

Perché anche tu lo sai, lo capirai

Che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

Ama in ogni senso che l’amore libera

Perché anche tu così rinascerai

Tutte le volte che amerai di nuovo

Ama in ogni forma che l’amore libera

Perché anche tu così rinascerai

Tutte le volte che amerai di nuovo