Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati, dando vita al primo matrimonio nel metaverso: scopriamo la reazione dell’ex moglie del calciatore, Melissa Satta.

Si è celebrato un matrimonio molto atteso e a suo modo storico: Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono convolati a nozze e l’hanno fatto in modo decisamente insolito. I due si sono sposati in Toscana e il matrimonio è stato celebrato nel metaverso dal celebre weeding planner Enzo Miccio. Un traguardo storico, perché si tratta del primo matrimonio celebrato nella realtà alternativa e la cosa ha ovviamente generato tanta curiosità. Non si tratta però dell’unico elemento che ha stimolato l’attenzione dei fan, interessati anche alla reazione dell’ex moglie del calciatore: Melissa Satta.

Matrimonio Boateng: la reazione di Melissa Satta

Quello con Valentina Fradegrada è il terzo matrimonio per l’ex calciatore del Milan, che ha quindi alle spalle altre due storie importanti. La prima con Jennifer Michelle, con cui è stato sposato dal 2007 al 2011 e con cui ha avuto il figlio Jermaine-Prince. Il secondo matrimonio di Boateng è stato proprio con Melissa Satta, dal 2016 al 2020, con la nascita del figlio Maddox.

Questo matrimonio segna una sorta di chiusura definitiva di un capitolo per Boateng, che si è messo alle spalle il matrimonio con la showgirl ed ha ritrovato l’amore. Anche Melissa Satta si è messa alle spalle quel capitolo della sua vita, ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Mattia Rivetti e mentre il suo ex marito stava dicendo il fatidico si davanti alla sua nuova moglie, Melissa si godeva il sole e il mare della Puglia.

Insomma, i due sono andati entrambi avanti dopo che la loro relazione è terminata da circa due anni e quella storia d’amore è da considerarsi un capitolo chiuso. Boateng si è risposato, chissà che presto anche Melissa Satta non possa convolare nuovamente a nozze.