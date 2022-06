Valentina Fradegrada canzone di debutto è Sicaria: testo e significato

- Advertisement -

Valentina Fradegrada, andiamo alla scoperta della canzone di debutto della moglie di Boateng, dal titolo Sicaria: testo e significato del brano.

Valentina Fradegrada è ufficialmente la nuova moglie di Kevin-Prince Boateng, la terza della vita del calciatore. La ragazza è una campionessa del mondo dello sport, ma è anche una grande esperta di moda, ha aperto un blog di successo, ha lavorato come modella e ha anche lanciato una propria rivoluzionaria linea di costumi. Tra le varie attività della nuova moglie dell’ex Milan c’è anche la musica, avventura iniziata con la canzone Sicaria e proseguita poi con la breve avventura nel gruppo BADA$$ B, durata però pochi mesi. Andiamo dunque a scoprire il testo e il significato della canzone che ha dato il via all’avventura nel mondo della musica della moglie di Boateng.

Sicaria: il significato della canzone di Valentina Fradegrada

Al centro della canzone d’esordio di Valentina Fradegrada c’è una passio travolgente, che consuma chi la prova e gli fa provare sensazioni forti ed estreme, come quelle di un sicario.

Sicaria: il testo della canzone di Valentina Fradegrada

Si lo ves

Dile que lo estoy buscando

Jugaste con fuego papi

Te estas quemando

Dicen que I’m the one of your desire

Ninguna matadora

Soy la sicaria

Soy la sicaria

Soy la sicaria

Papito rico

Mi bizcochito

Vente más cerca para encajarte un mordizco

Me estas tentando

Asesinando

Sal y tequila

Vamonos descontrolando

Tu me provocas

Me vuelve loca

Te miro y me dan ganas

De morder tu boca

Soy la sicaria

‘Mpenza rezar ya

Quizas te ayude Dios

Si escucha tu plegaria

Dicen que soy la más mala de Italia

Ninguna matadora

Soy la sicaria

Soy la sicaria

Soy la sicaria

Mi fai impazzire con tu toque toque Teo

Perchè mentirti si me muero del deseo?

Soy la sicaria

Soy la sicaria

Soy la sicaria