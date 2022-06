Cesare Cremonini in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Cesare Cremonini prosegue col suo tour sbarcando allo stadio San Siro di Milano: scopriamo la scaletta del concerto dello show.

Ha preso ufficialmente il via l’attesissimo tour di Cesare Cremonini negli stadi, uno degli eventi più attesi di quest’estate. Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, la tournée può ufficialmente partire con la data di lunedì 13 giugno allo stadio San Siro di Milano. Un concerto molto atteso, completamente sold out, per cui Cesare Cremonini ha pubblicato un video su Instagram caricando ancora di più i fan, pronti a cantare a squarciagola i brani della carriera del grande cantante bolognese. Andiamo dunque a scoprire quella che sarà la scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Milano.

Cesare Cremonini: la scaletta del concerto a Milano

L’appuntamento è per lunedì 13 giugno allo stadio San Siro di Milano. Sarà una serata emozionante, in cui oltre alle canzoni della sua carriera, sia coi Lunapop che da solista, l’artista porterà sul palco anche Stella di mare, omaggiando così il grande Lucio Dalla. La scaletta è molto ricca di pezzi, ci sono i brani dell’ultimo album dell’artista, La ragazza del futuro, ma anche moltissime canzoni del passato, tra cui anche i grandi successi realizzati insieme ai Lunapop, da 50 Special a Un giorno migliore fino a Qualcosa di grande, che è una delle grandi novità di questo tour visto che l’artista non la portava da tempo in tournée.

Attesa alle stelle dunque per il concerto di Milano di Cesare Cremonini, scopriamo la scaletta dello show:

Cercando Camilla

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Logico #1

Grey Goose

Qualcosa di grande

Chimica

Colibrì

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Mondo

Stella di mare

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Ciao

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore