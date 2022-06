Isola dei Famosi anticipazioni stasera 13 giugno: la scelta di Edoardo

- Advertisement -

Isola dei famosi: andiamo a scoprire le anticipazioni per ciò che riguardano la puntata di lunedì 13 giugno.

Il finale di stagione si fa sempre più vicino e la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi si avvicina alla sua conclusione. Lunedì 13 giugno dunque andrà in onda una nuova puntata dello show, ricca come sempre di emozioni e di colpi di scena. Col gran finale previsto esattamente tra due settimane, l’attesa per questo nuovo episodio del reality show di Ilary Blasi è chiaramente alle stelle: andiamo a scoprire cosa succederà.

Isola dei famosi: le anticipazioni della puntata del 13 giugno

La grande novità in vista è il ritorno di Edoardo Tavassi, grande assente degli ultimi giorni, che ha fatto il proprio ritorno sull’isola in vista di questo attesissimo rush finale. Il fratello di Guendalina è mancato tantissimo al pubblico, ma ha dovuto concedersi una pausa forzata per un problema a un dente. Ora è tornato in piena forma ed è pronto a tornare ad appassionare tutti i fan con il suo flirt con Mercedesz Henger, uno dei maggiori temi d’interesse dello show.

In un video che è diventato immediatamente virale, Edoardo ha di fatto confermato il flirt con la figlia di Eva Henger, scegliendo dunque di uscire allo scoperto e palesando il proprio interesse, comunque molto evidente, per la ragazza. Ritorno in grande stile dunque per Edoardo, che ora che è tornato è pronto a far sbocciare definitivamente la propria relazione con Mercedesz Henger.

Ovviamente, all’interno della puntata ci sarà anche spazio per l’attesissimo televoto, che vede sfidarsi Nick Luciani, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Marialaura De Vitis. I quattro naufraghi sono dunque a rischio eliminazione, chi perderà il televoto dovrà abbandonare Playa Palapa: è molta dunque l’attesa per scoprire i risultati del televoto. Una puntata ricca di emozioni in vista, col gran finale di stagione che si fa sempre più vicino.