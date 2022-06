Sondaggio televoto Isola dei Famosi 2022 oggi: percentuali minime

- Advertisement -

Isola dei famosi: andiamo a scoprire le percentuali del sondaggio relativo al televoto della puntata di lunedì 13 giugno 2022.

L’Isola dei famosi è pronta a tornare per una nuova puntata, mentre si avvicina con sempre maggiore trepidazione al grandissimo finale di questa sedicesima edizione. Lunedì 13 giugno andrà dunque in onda un nuovo episodio dello show di Ilary Blasi e tra i punti di maggiore interesse c’è sicuramente il televoto che sancirà il naufrago che dovrà abbandonare Playa Palapa. In nomination ci sono Nick Luciani, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Marialaura De Vitis: scopriamo chi tra di loro è sfavorito nei sondaggi.

Isola dei famosi 2022: le percentuali del sondaggio del televoto

Possiamo provare a intuire i risultati del televoto della puntata attraverso i sondaggi online diramati dalla produzione e che hanno portato i fan a esprimere la loro preferenza. Sondaggi che sono ovviamente una chiara cartina al tornasole di ciò che succederà e quindi andiamo a vedere chi rischia di più. I due naufragi che parrebbero, al momento, al riparo dall’eliminazione sarebbero Nick Luciani e Marialaura De Vitis, in vetta al gradimento del pubblico e al momento dunque abbastanza certi della permanenza su Playa Palapa.

Più rischiosa la posizione di Estefania Bernal e Gennaro Auletto, che invece si trovano indietro nelle preferenze del pubblico. La donna ha raccolto circa il 19% del gradimento, mentre l’uomo l’11%. Le percentuali sono abbastanza vicine, tanto da creare una sorta di scontro a due per la permanenza su Playa Palapa: vedremo dunque cosa accadrà nella puntata di questa sera, chi tra i due naufraghi riuscirà a salvarsi al televoto e chi dovrà abbandonare la spiaggia, o se addirittura assisteremo a un clamoroso capovolgimento dei pronostici, con Nick Luciani e Marialaura De Vitis che al momento sembrano poter stare tranquilli, ma che attendono comunque con ansia l’esito del televoto.