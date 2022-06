- Advertisement -

Before I Go To Sleep è un film thriller del 2014 dretto da Rowan Joffé, con Nicole Kidman e Colin Firth protagonisti. Scopriamo insieme trama e cast.

Cinema e memoria sono gli elementi al cuore di Before I Go To Sleep, secondo film da regista dello sceneggiatore figlio d’arte Rowan Joffé, che è anche autore dello script della pellicola, tratta dal romanzo omonimo di S. J. Watson.

Before I Go To Sleep: la trama del film

In seguito a un incidente, Christine sofre ora di una forma di amnesia che le fa dimenticare ogni giorno i suoi ricordi più recenti, ovvero tutto ciò che è successo dopo i suoi primi vent’anni di vita, come il matrimonio con Ben e lo stesso incidente che è all’origine del suo disturbo.

Grazie al dottor Nasch, la donne cerca di tenere insieme la sua vita, registrando di giorno in giorno un videodiario con i suoi ricordi. Presto, però, scoprirà che qualcuno si sta approfittando della sua condizione per mentirle.

Before I Go To Sleep: il cast del film

Al centro di questo teso thriller c’è un terzetto di protagonisti coi fiocchi, a partire da Nicole Kidman (Moulin Rouge!, The Hours, Grace di Monaco) fino poi alle sue due spalle maschili, Colin Firth (Il diario di Bridget Jones, Mamma mia!, Il discorso del re) e Mark Strong (Kick Ass, Zero Dark Thirty, Kingsman). Ecco il cast completo di Before I Go To Sleep.

NICOLE KIDMAN – Christine Lucas

COLIN FIRTH – Ben Lucas

MARK STRONG – Dr. Nasch

ANNE-MARIE DUFF – Claire

DEAN-CHARLES CHAPMAN – Adam

Before I Go To Sleep: come finisce

Claire dà a Christine una lettera scrittale da Ben. Lui le ha chiesto di consegnargliela se mai fosse stata abbastanza bene da poterla leggere. All’interno le dice che l’ama ma che ha dovuto lasciarla per il bene di Adam, visto che aveva iniziato ad avere timore di lei. Christine mostra i video che ha realizzato a Ben, ma lui l’accusa d’avere una relazione con Nasch e la colpisce. In seguito Claire dice a Christine che Ben sostiene di non averla vista per diversi anni. Così la donna descrive l’uomo con il quale vive e capiscono che si tratta di un’altra persona. Prova così a fuggire ma l’uomo la tramortisce.

Il mattino dopo Christine si sveglia e nuovamente è priva di memoria. Controlla la telecamera e riparte da un concetto basico: è innamorata di Ben. Questi le dice di preparare la valigia per un viaggio. Fa poi visita a Nasch e gli dice di stare alla larga da Christine. La porta in un hotel vicino il luogo dell’attacco e le rivela d’essere Mike, l’uomo con il quale aveva una relazione clandestina.

La memoria le torna a ricorda la loro discussione, di quando lui voleva che lei raccontasse la verità a Ben, per poi attaccarla violentemente dinanzi al suo rifiuto. Tutto ciò le ha provocato l’amnesia. Mike cancella i suoi video e le dice che non è più disposto a recitare la parte di un altro uomo. O vivranno insieme o moriranno insieme. Ne nasce un nuovo scontro ma stavolta lei riesce a fuggire, raccontando alla telecamera quanto accaduto.

Arriva l’ambulanza che ha chiamato e si risveglia in ospedale, dove le fa visita Nasch, stavolta come amico e non come terapista. La rassicura sull’arresto di Mike e le dice che ci sono persone lì per lei. Arriva il vero Ben con Adam, che è vivo. La memoria di Christine finalmente inizia a tornare dopo aver rivisto suo figlio.