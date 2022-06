- Advertisement -

Andiamo alla scoperta di qual è la canzone della pubblicità della Bmw X1: tutti i dettagli sullo spot della macchina.

È arrivato su quasi tutte le televisioni nazionali lo spot pubblicitario della nuovissima Bmw iX1, l’auto totalmente elettrica della casa di produzione automobilistica tedesca. L’elettrico è da anni al centro della Bmw, che sta proponendo modelli sempre più importanti di auto che mettono al centro del proprio interesse il tema della sostenibilità ambientale. Ciò che sembrava un sogno fino a qualche anno fa ormai è diventato realtà, le auto elettriche fanno parte del nostro quotidiano e proprio su questa realizzazione dei sogni si basa il motto Electrify your dreams della casa tedesca. Ora il nuovo modello pubblicizzato è la Bmw iX1: scopriamo la canzone dello spot pubblicitario.

Canzone pubblicità Bmw X1

La pubblicità sta conquistando un numero sempre più importante di apprezzamenti ed è una delle più riconosciute negli intermezzi televisivi del momento. In molti si chiedono quale sia la canzone che fa da sottofondo allo spot dell’auto elettrica tedesca, ma in realtà si tratta di un jingle realizzato appositamente per la pubblicità e la canzone non è in commercio. Non si può ascoltare dunque da nessuna parte, solo nel video che pubblicizza la nuova auto elettrice firmata Bmw.

Lo spot The all-electric Bmw iX1 | Electrify your dreams, nome ufficiale della campagna pubblicitaria, è uno dei più conosciuti del momento, grazie anche all’efficacia del suo jingle. Al centro della comunicazione c’ la Bmw iX1 xDrive30, la prima vettura elettrica a trazione integrale che s’inserisce nel segmento delle auto compatte premium. Una grandissima novità, che lancia Bmw in vetta al mercato in larga espansione delle auto elettriche. Non a caso, lo spot della Bmw x1 è la punta di diamante della campagna dell’azienda tedesca, sempre più orientata verso le tematiche della sostenibilità ambientale e del green.