Grande Fratello svelata ex concorrente che entra”lite furiosa”

Lei tornerà al Grande Fratello, e sul perchè l’attesa è alle stelle! a svelare con il condizionale questa indiscrezione è il profilo X Agent Beast. Per chi la segue da tempo, non è una novità: la modella brasiliana ha sempre avuto un forte ascendente sul pubblico italiano. La sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello VIP ha lasciato il segno, grazie al suo carisma e alle numerose dinamiche che ha creato all’interno della casa. Non ha vinto, ma è stata una delle protagoniste più amate, creando un vero e proprio fanbase. Ha sfiorato la vittoria, arrivando in finale e dimostrando tutta la sua forza, nonostante gli ostacoli personali affrontati durante il reality. Avete ovviamente capito che l’ex concorrente che entra al Grande Fratello è Dayane Mello.

Uno degli aspetti più intriganti del suo ritorno è il rapporto particolare che la lega a Helena Prestes, anche lei concorrente di questa edizione del Grande Fratello. Le due, entrambe modelle brasiliane, erano molto amiche, ma c’è stato un momento in cui la loro relazione avrebbe subito un’incrinatura. E non è solo una questione di amicizia: le due hanno condiviso un fidanzato, Carlo Motta, un altro modello molto conosciuto. Qui le cose si fanno interessanti! Perché il legame tra Dayane e Helena è stato messo a dura prova proprio da questo “triangolo amoroso”, ma cosa sia successo davvero tra loro due resta un mistero.

Grande Fratello l’amicizia tra Helena e Dayane Mello

Helena, oltre a essere un volto noto del mondo della moda, ha partecipato a Pechino Express e L’Isola dei Famosi, dove ha mostrato una personalità forte e determinata, spesso trovandosi in contrasto con gli altri naufraghi. Nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, Brasile, Helena è cresciuta in un quartiere difficile e ha affrontato numerose sfide prima di emergere nel mondo della moda internazionale. Ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello 2024, nella seconda puntata del programma, e fin dall’inizio ha attirato l’attenzione per il suo carattere schietto e la sua vicinanza a Lorenzo Spolverato, un altro concorrente​

Carlo Motta è il misterioso ex che ha legato, nel bene e nel male, Dayane e Helena. Con una carriera simile a quella delle due modelle, Carlo ha avuto relazioni con entrambe, ma i dettagli della sua relazione con Helena e Dayane non sono mai stati completamente chiariti. Alcuni rumors dicono che il loro rapporto sia finito male proprio a causa di gelosie e incomprensioni, ma le dirette interessate non hanno mai voluto svelare troppo​, anzi si sono spesso scambiate parole al miele tra loro.

Dayane e Helena insieme nella casa del Grande Fratello promettono scintille! Se Helena è già riuscita a creare tensioni e dinamiche con gli altri concorrenti, l’ingresso di Dayane aggiunge un altro livello di complessità alle relazioni nella Casa. Si dice che, nonostante il passato turbolento, Dayane sia entrata con l’intenzione di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con Helena e scatenare possibili liti furiose. Il pubblico attende con ansia di scoprire come si evolverà questo rapporto, soprattutto con un ex fidanzato comune come elemento in gioco.