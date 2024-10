Grande Fratello Shaila e Lorenzo smascherati in Spagna VIDEO

Se pensavi che il Grande Fratello fosse solo una “soap” italiana, preparati a essere smentito! Il Gran Hermano spagnolo ha aggiunto una dose extra di pepe, soprattutto da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono diventati la coppia che fa parlare di più nella casa. Le dinamiche amorose non sono mai semplici sotto i riflettori, e Shaila ne sa qualcosa: nell’ultima puntata ha letteralmente scaricato Javier, per poi avvicinarsi dolcemente a Lorenzo. E ovviamente, la notte tra coccole e tenerezze non è passata inosservata. Ma facciamo un passo indietro.

Shaila, Javier e quel “no” inaspettato

Se sei un fan del Grande Fratello (sia italiano che spagnolo), saprai che i sentimenti, quando si è chiusi in una casa, diventano una montagna russa. È successo esattamente questo tra Shaila Gatta e Javier. Inizialmente, sembrava che tra i due ci fosse del tenero: sguardi complici, momenti di intesa e quella scintilla che tutti i telespettatori amano vedere in un reality. Ma, come spesso accade, i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Nell’ultima puntata del Gran Hermano, Shaila ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo Javier. Un momento davvero sorprendente, visto che molti si aspettavano che la loro relazione decollasse. Durante una delle dirette, Shaila, con il suo solito sorriso dolce ma deciso, ha spiegato a Javier che, nonostante l’attrazione iniziale, sentiva che tra loro mancava qualcosa di fondamentale. “Non possiamo forzare ciò che non c’è”, ha detto, lasciando Javier piuttosto spiazzato.

L’avvicinamento a Lorenzo: coccole e complicità

E proprio quando sembrava che Shaila volesse prendersi una pausa dalle dinamiche amorose della casa, ecco che entra in scena Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato a passare sempre più tempo insieme, tra chiacchiere, sguardi e… sì, anche coccole! I telespettatori più attenti hanno subito notato la loro crescente complicità, che si è intensificata nelle ultime notti.

Tra una coperta e un cuscino, Shaila e Lorenzo hanno trascorso diverse ore a chiacchierare e scambiarsi tenerezze, dimostrando che tra loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. A suggellare la coppia anche un bacio tra i due. E diciamocelo, chi non ama vedere un po’ di romanticismo in una casa piena di tensioni e strategie? Anche se in tanti non hanno apprezzato il comportamento della ex ballerina. Lorenzo sembra essere riuscito a far breccia nel cuore di Shaila con il suo carattere pacato e gentile, un contrasto netto rispetto al più esuberante Javier.

In realtà in Spagna le cose non vanno come ipotizzato dalla coppia. Il loro avvicinamento è stato subito sospetto al punto tale che i concorrenti del Gran Hermano si sono chiesti il perché i due avessero aspettato di entrare nella nuova casa per dormire insieme. La sensazione è che entrambi stiano recitando un copione per attirare l’attenzione di Italia e Spagna, una strategia che però è già stata smascherata nel paese iberico con tanti commenti negativi sul loro atteggiamento. E anche in casa c’è chi ironizza sottolineando che i due hanno un contratto da rispettare.

In merito al loro comportamento, questo video sta diventando virale attirando tantissime critiche:

#GH23O #GrandeFratello



Shaila le toca el pene a Lorenzo, y después él hace lo propio y se lo coloca entre los jamones. 🧐 pic.twitter.com/Qz9qy5sDCM — Locura (@Locura__) October 23, 2024

Maica: l’intrusa che ha conquistato tutti

Mentre la casa spagnola si scalda con queste dinamiche, c’è un’altra protagonista che sta facendo parlare di sé, ma nella casa del Grande Fratello italiano. Maica, la concorrente spagnola inviata nella casa italiana, è stata immediatamente accettata dai compagni d’avventura italiani. Con il suo sorriso contagioso e il suo atteggiamento socievole, ha conquistato tutti.

La cosa più interessante? A quanto pare, Maica ha una cotta proprio per Javier! Mentre Shaila si allontanava, Javier, ancora in cerca di risposte sul rifiuto, si è trovato a ricevere attenzioni da Maica, che non ha nascosto un certo interesse nei suoi confronti. Le dinamiche tra i due non sono ancora chiare, ma i telespettatori già sognano una nuova coppia in arrivo. Che sia Maica la cura per il cuore spezzato di Javier?