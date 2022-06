Isola dei Famosi chi è stato eliminato ieri sera 13 giugno: nomination

- Advertisement -

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato dal reality nella puntata di ieri sera 13 giugno e chi è in nomination ad un passo dalla finale

Isola dei Famosi 2022 verso la finale e l’eliminazione del 13 giugno pesa nelle dinamiche del reality condotto da Ilary Blasi. È già stato decretato dal pubblico il primo finalista dell’edizione più lunga del programma in onda su canale 5. Si tratta di Nicolas Vaporidis che nella puntata di ieri sera ha vinto il televoto contro Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger conquistando così un posto in finale. La puntata del 13 giugno è iniziata subito con il gruppo che ha attaccato Nick Luciani definendolo uno stratega a causa dei suoi comportamenti differenti rispetto a qualche settimana fa.

Successivamente si è passati subito a chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2022 e costretto ad approdare a Playa Sgamada. Al televoto è uscito ieri sera Gennaro Auletto che ha perso contro Maria Laura De Vitis, Nick Luciani e Estefania Bernal. Le percentuali non sono state rivelate. Prima di andare via, Gennaro ha voluto dare il classico bacio di Giuda a Mercedesz perché troppo critica nei suoi confronti. Non è mancato nella puntata di ieri sera 13 giugno dell’Isola dei Famosi il siparietto comico, questa volta protagonista Carmen Di Pietro che ha scelto Luca Daffrè come suo toyboy scatenando la gelosia di suo figlio Alessandro. Vera protagonista della puntata del reality ambientato in Honduras è stata Lory Del Santo che ha avuto un confronto con il compagno Marco Cucolo. Prima di lasciare l’isola ha infatti litigato duramente con il fidanzato perché non l’ha difesa abbastanza.

I due sono stati messi a confronto ma il chiarimento non è servito a salvare la coppia con Lory Del Santo che ha “messo in castigo” Marco sperando di rivivere determinate sensazioni quando ci sarà un incontro dal vivo.

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination

La prova leader ha visto trionfare Carmen Di Pietro che così ha conquistato l’immunità. Due prove hanno visto la vittoria di Nicolas e Mercedesz che hanno conquistato un posto al televoto per il primo finalista. Carmen Di Pietro invece ha ottenuto la possibilità di andare in finale grazie al meccanismo della catena ad eliminazione: Nicolas ha eliminato Nick, quest’ultimo ha eliminato Luca che a sua volta ha scelto Estefania. La modella ha fatto il nome di Maria Laura che ha eliminato Edoardo dando la possibilità a Carmen di sfidare Nicolas e Mercedesz. Il televoto è stato poi vinto dall’attore con il 47% dei voti.

Dopo la sorpresa a Nick Luciani con l’arrivo della moglie, finalmente è arrivato il momento di scoprire chi è stato eliminato ieri sera dall’Isola dei Famosi in maniera definitiva. Da Playa Sgamadissima è uscito Gennaro Auletto che ha perso al televoto con Pamela Petrarolo. La protagonista di Non è La Rai resterà per la terza settimana da sola sull’isola e il 73% ottenuto al televoto la candida alla vittoria finale. Improvvisamente una tempesta ha costretto i naufraghi a rientrare in Palapa e abbandonare la spiaggia. Le nomination di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022 sono state le più semplici della storia. Tutti hanno votato Nick mentre il cantante dei Cugini di Campagna ha scelto Luca. La leader Carmen Di Pietro ha nominato Mercedesz che così sfiderà al televoto Nick.