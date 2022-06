Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis finalista: percentuali e protesta

- Advertisement -

Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2022. Ha battuto la favorita Carmen Di Pietro ma con che percentuale? È polemica

Isola dei Famosi 2022 ha già un primo finalista: Nicolas Vaporidis. Che il protagonista di Notte prima degli esami fosse tra i favoriti alla vittoria finale era fuori di dubbio, ma che addirittura battesse al televoto la queen Carmen Di Pietro ha sorpreso tutti. Le percentuali con cui l’attore romano ha conquistato la finale contro la mamma di Alessandro Iannoni è del 47%, quasi la metà dei voti, contro il 35% di Carmen Di Pietro. Nulla da fare invece per Mercedesz Henger che ha racimolato solo il 18%. Percentuale davvero importante quella di Nicolas Vaporidis che è diventato anche trend su Twitter. La stessa Ilary Blasi si è complimentata con l’attore per il traguardo raggiunto e anche lei ha sottolineato come sia stata una vittoria nella vittoria essere diventato un finalista contro una delle favorite.

Subito dopo il verdetto, Vladimir Luxuria ha chiesto a Nicolas Vaporidis se ora il suo comportamento cambierà una volta arrivato in finale. L’attore ha subito risposto che non ci saranno cambiamenti ma che continuerà ad essere quello di sempre con tanti spigoli da smussare ma vero. Un obiettivo che fin dal primo giorno Nicolas ha voluto inseguire e che con orgoglio ha portato avanti in quest’avventura. L’elezione di Nicolas Vaporidis primo finalista dell’Isola dei Famosi 2022 non è stato però senza polemiche. Su Twitter c’è stata una vera e propria spaccatura tra i telespettatori del reality condotto da Ilary Blasi tra chi ha sostenuto l’attore di Notte prima degli esami al televoto e chi invece continua a definirlo un raccomandato perché sempre agevolato nelle dinamiche.