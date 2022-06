Squid Game 2 uscita: quando esce la seconda stagione

- Advertisement -

Squid Game 2: scopriamo tutto sulla data d’uscita della seconda stagione della fortunatissima serie Netflix.

È stata con tutta probabilità la serie evento del 2021 e ora è pronta a tornare per la seconda stagione. Netflix ha annunciato il rinnovo di Squid Game, la serie coreana che ha conquistato tutto il mondo alla sua uscita nel settembre 2021. In poco tempo, Squid Game è diventata la serie più vista di Netflix, raccogliendo ben 111 milioni di visualizzazioni in un mese, superando il precedente record detenuto da Bridgerton. La serie ha anche ottenuto tre candidature ai Golden Globe, portando anche alla vittoria Oh Yeong-Su come migliore attore non protagonista e ora il suo successo è pronto a proseguire. Netflix ha ufficializzato il rinnovo di Squid Game per una seconda stagione: scopriamone tutti i dettagli.

Quando esce Squid Game 2

Netflix ha ufficializzato una notizia che era nell’aria da ormai moltissimo tempo: Squid Game tornerà con una seconda stagione. Decisione abbastanza inevitabile dopo il grande successo della serie, ma oltre al rinnovo Netflix non ha rilasciato molti dettagli. Non si sa, ad esempio, quando vedremo la seconda stagione della serie: tempi non dovrebbero essere troppo brevi, bisognerà aspettare, anche se l’attesa sarà sicuramente inferiore ai 12 anni che ci sono voluti per realizzare la prima stagione.

Non c’è dunque una data d’uscita ancora, ma sappiamo che nella seconda stagione torneranno Lee Jung-Jae (Seong Gi-Hun) e Lee Byung-jun (il Front Man). Verrà raccontato con tutta probabilità il tentativo di Gi-hun di portare alla luce quel gioco terribile, vedremo se per farlo tornerà all’interno dell’arena mortale o se tenterà di portare a galla la verità in qualche altro modo. Per i dettagli sulla trama e sulla data d’uscita della seconda stagione di Squid Game bisognerà attendere, ma per ora sappiamo con certezza che la serie coreana tornerà su Netflix.