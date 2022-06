Vanessa Perna chi è la moglie di Nick Luciani dei Cugini di Campagna

- Advertisement -

La moglie di Nick Luciani ha fatto una sorpresa al cantante dei Cugini di Campagna ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 raccontando di sua figlia Karen

Vanessa Perna è la moglie di Nick Luciani, il naufrago ha ricevuto una sorpresa da parte della consorte nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022. Il cantante biondo dei Cugini di Campagna non si aspettava che la sua compagna di vita potesse riabbracciarlo in Honduras. E invece dopo settimane di silenzio, la donna ha deciso di farsi coraggio, prendere l’aereo nonostante la paura e fare una splendida sorpresa a Nick Luciani. Chiamato in palapa per fare la nomination, Ilary Blasi ha detto al naufrago che c’era un video messaggio della moglie Vanessa Perna. In realtà la donna era già presente a Playa Palapa e dopo aver iniziato a parlare si è avvicinato al marito.

Una meravigliosa sorpresa, probabilmente l’unica riuscita in questa edizione dell’Isola dei Famosi come spiegato dalla stessa Ilary Blasi. Prima di andare via Vanessa Perna, moglie di Nick Luciani, ha voluto rincuorare il naufrago spiegando di essere fiera del suo percorso e che è sempre stato se stesso, caratteristica che ha sempre apprezzato. Inoltre prima di lasciare la Palapa, ha voluto sottolineare come la figlia Karen lo stia sempre guardando e che adora la sua barba, un nuovo look nato proprio durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Vanessa Perna chi è la moglie di Nick dei Cugini di Campagna

Vanessa Perna, moglie di Nick Luciani, è stata una fan dei Cugini di Campagna prima di conoscere l’uomo della sua vita. Ha infatti raccontato di seguire i concerti del gruppo quando aveva 18 anni e di essere già all’epoca innamorata della voce di Anima Mia. Vanessa Perna è la moglie di Nick Luciani ed è nata a Roma probabilmente nel 1970 e ha quindi intorno ai 50 anni di età. Accanto agli studi scolastici, ha sempre coltivato la sua grande passione per il canto e già virtualmente la univa a quello che sarebbe diventato suo marito, il grande amore della sua vita.

Il cantante di Anima Mia e Vanessa Perna si sono conosciuti proprio ad un concerto di Cugini di Campagna ed è stato un colpo di fulmine. Dopo anni di fidanzamento si sono sposati nel 1999 e attualmente abitano a Roma. Dopo le nozze è nata la loro figlia Karen che oggi ha 18 anni di età. In un’intervista a Barbara D’Urso Nick Luciani ha speso delle parole emozionanti per la sua consorte dicendo che quando lasciò i Cugini di Campagna ha dovuto affrontare un difficile periodo legato ai pochi soldi che aveva. Un periodo di ristrettezze economiche rispetto al lusso in cui era abituato a navigare dopo il successo di Anima Mia. Chi è stato sempre accanto al cantante? È sempre stata sua moglie in ricchezza e in povertà.