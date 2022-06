Cesare Cremonini in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Va avanti il tour di Cesare Cremonini: andiamo alla scoperta del concerto dell’artista bolognese a Torino.

Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro e il primo concerto del tour a Milano, l’avventura di Cesare Cremonini in giro per gli stadi di tutta Italia prosegue col concerto allo stadio Olimpico di Torino. Si tratta di uno dei tour più importanti e attesi di tutta l’estate italiana, che proseguirà poi con altri cinque show prima del gran finale all’autodromo di Imola. Andiamo dunque a scoprire la scaletta che animerà l’attesissima serata del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Olimpico di Torino.

Cesare Cremonini: la scaletta del concerto a Torino

Mercoledì 15 giugno dunque l’ex frontman del Lunapop sarà di scena allo stadio Olimpico di Torino. Una delle grandi novità di questo tour riguarda proprio la sua esperienza con i Lunapop, visto che dopo venti anni l’artista riporta in scena uno dei più grandi successi della band: Qualcosa di grande. Un brano che ha scritto una pagina importante della storia della musica italiana, accompagnato da altre canzoni indimenticabili come 50 Special e Un giorno migliore, che avrà il compito di chiudere la serata.

Tra i momenti più attesi c’è sicuramente il duetto virtuale con Lucio Dalla, omaggiato dal concittadino a dieci anni di distanza dalla sua dipartita col brano Stella. Tantissime canzoni e altrettante emozioni in vista per la grande serata di Torino: scopriamo dunque la scaletta del concerto piemontese di Cesare Cremonini:

Cercando Camilla

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Logico #1

Grey Goose

Qualcosa di grande

Chimica

Colibrì

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Mondo

Stella di mare

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Ciao

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore