My Policeman teaser trailer del film con Harry Styles ed Emma Corrin

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di My Policeman, film con Harry Styles ed Emma Corrin.

My Policeman arriverà in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video. Il film con Harry Styles ed Emma Corrin si mostra nel primo teaser trailer ufficiale, dopo le immagini condivise sui social nei giorni scorsi.

My Policeman trama e cast

My Policeman è un film drammatico e romantico che adatta per il cinema l’omonimo romanzo di Bethan Roberts, con protagonisti Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson.

Negli anni ’90 Tom e Marion, sposati da tempo, accolgono in casa Patrick, una loro vecchia conoscenza ora in là con gli anni e invalido. La sua persenza scatena ricordi dolorosi, legati a quanto avvenuto 40 anni prima.

Si va indietro nel tempo fino agli anni ’50. Marion era una giovane insegnante, innamoratasi perdutamente del poliziotto Tom. Lui aveva però una relazione segreta con Patrick. L’omosessualità era un crimine al tempo e per questo lui decise di sposarla. Tutto ciò fa da copertura a un triangolo amoroso destinato a crollare, distruggendo le loro vite.

Guardando al cast, Harry Styles interpreta Tom Burgess nella sua versione giovanile. Negli anni ’90, invece, il suo volto è quello di Lunis Roache. Emma Corrin è Mario Taylor negli anni ’50, mentre la sua versione più anziani ha il volto di Gina McKee. Stessa dualità per Patrick Hazlewood, Rupert Everett negli anni ’90 e David Dawson nei ’50.

My Policeman teaser trailer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video (@primevideo)

My Policeman quando esce

Quando esce My Policeman? La data d’uscita ufficiale è il 4 novembre 2022. La pellicola con Harry Styles ed Emma Corrin si farà attendere ancora qualche mese dai fan. Sarà possibile vederla su Prime Video in esclusiva. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, notebook, console e Smart TV.