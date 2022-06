Dargen D’Amico in concerto tour estivo: date e prezzi biglietti

- Advertisement -

Dargen D’Amico ha annunciato le date del tour estivo: scopriamo tutte i concerti che lo vedranno protagonista quest’estate.

Il tour estivo di Dargen D’Amico si arricchisce di nuove date. Il 2022 si sta rivelando un anno magico per l’artista, che dopo la partecipazione a Sanremo e l’uscita del suo nuovo album, Nei sogni nessuno è monogamo, Dargen è protagonista della nuova edizione di X Factor e per tutta l’estate suonerà in giro per la penisola, portando in scena anche il suo nuovo singolo Ubriaco di te. Scopriamo dunque le date del tour estivo di Dargen D’Amico e come acquistare i biglietti per i concerti.

Dargen D’Amico: le date del tour estivo

Dargen sarà protagonista dunque per tutta l’estate di una lunga serie di concerti. I biglietti sono disponibili tramite i circuiti di rivendita ufficiali, con tutte le informazioni del caso disponibili. Andiamo a scoprire tutte le date del tour estivo di Dargen:

2 Giugno – Cagliari – Atheneika

13 Giugno – Rio Saliceto (RE) – Riomania

1 Luglio – Bussolengo (VR) – Villa Spinol

6 Luglio – Prato – Anfiteatro S. Lucia

7 Luglio – Bollate (MI) – Villa Arconati Festival

8 Luglio – Cremona – Tantarobba Festival

16 Luglio – Gattatico (RE) – Praticio Rock

17 Luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

23 Luglio – Orbetello (GR) – Teatro della Laguna

26 Luglio – Bra (CN) – Attraverso Festival

28 Luglio – Giffoni (SA) – Giffoni Film Festival

1 Agosto – San Severino (MC) – La Roccaccia / Risorgimarche

3 Agosto – Grottammare (AP) – Diffusioni Fest

7 Agosto – Filago (BG) – Filagosto

11 Agosto – Cortale (CZ) – Colours Fest

12 Agosto – Siracusa – Maniace Sumer Fest / Castello Maniace

14 Agosto – S. Marco in Lamis (FG) – Festival cchiu fa notte e cchiu fa forte

22 Agosto – Ceglie Messapica (BR) – Ceglie Summer Festival

25 Agosto – Pescara – Teatro D’Annunzio

2 Settembre – Piacenza – Bleech Festival

3 Settembre – Langhirano (PR) – Festival del Prosciutto

4 Settembre – Settimo T.Se (TO) – Fuoritutti Festival

8 Settembre – Santa Marinella (RM) – Castello di Santa Severa/Spaghettiland al mare

10 Settembre – Potenza – Spring Fest 5.0

11 Settembre – Scario (SA) – Equinozio d’autunno

16 Settembre – S. Vito Lo Capo (TP) – Cous Cous Festival