Green Day in concerto a Firenze: scaletta

Dopo Milano, i Green Day saranno di scena anche a Firenze per la loro seconda data italiana: scopriamo la scaletta dello show.

È arrivato finalmente l’attesissimo momento di vedere i Green Day in Italia. Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, la band è finalmente sbarcata nella penisola per due attesissimi concerti. Dopo lo show di Milano nella cornice degli I-Days, il gruppo sarà di scena in un altro show di riferimento dell’estate musicale italiana. I Green Day sono nella line-up del Firenze Rocks, insieme ad altri gruppi straordinari come i Muse, i Red Hot Chili Peppers e i Metallica. I Green Day avranno inoltre il compito di aprire il festival, esibendosi nella data inaugurale il 16 giugno 2022. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto fiorentino della band.,

Green Day: la scaletta del concerto a Firenze

Dopo Milano, i Green Day sono subito di scena a Firenze. Mercoledì 15 giugno la band è protagonista alla Visarno Arena, con lo show che sarà anticipato dalle esibizioni di Matteo Crea e degli Weezer. Una serata di grande musica, arricchita dunque dai grandissimi successi dei Green Day, da quelli provenienti dal passato a quelli più recenti. In apertura ci saranno due dei più grandi successi della storia della band, come American Idiot e Holiday, mentre in chiusura toccherà a Good Riddance far calare il sipario sulla serata.

Ecco dunque la lista delle canzoni che animeranno l’attesissimo concerto dei Green Day a Firenze:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Pollyanna

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Stuck With Me

Rock and Roll All Nite

Brain Stew

St. Jimmy

When I Come Around

21 Guns

Minority

Knowledge

Basket Case

She

King for a Day

Shout

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)