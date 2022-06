Bolero Baby K e Mika testo e significato canzone

- Advertisement -

Baby K torna con la sua nuova hit estiva, con la collaborazione straordinaria di Mika: scopriamo testo e significato di Bolero.

Una delle grandi protagoniste dell’estate musicale italiana, Baby K, torna puntuale col singolo estivo, accompagnata stavolta dalla splendida voce di Mika. Andiamo a scoprire significato e testo della loro Bolero.

Bolero: il significato della canzone di Baby K e Mika

Nostalgia e malinconia per una relazione che si è conclusa e che con l’estate diventa solo un ricordo. Tutto questo viene descritto nella nuova canzone di Baby K in collaborazione con Mika che però vengono celati da un sound anni 80. Bolero, questo il titolo del brano, è stato scritto da Baby K, Mika, Fulminacci e Jacopo Ettorre. La produzione è stata invece affidata a Dardust. Nel comunicato stampa di presentazione di Bolero, si parla di vero e proprio cortocircuito tra le voci dei due cantanti che creano così un mix esplosivo e accattivante.

Bolero: il testo della canzone di Baby K e Mika

Ti riconoscerei lo stesso, anche qui

in fondo a certe notti

o con un foulard sugli occhi

il tuo sguardo era il mio specchio

e ci vedevo dentro

ora siamo un faro spento

nel buio più violento

E adesso tu ci pensi mai

a qualche anno fa

ricco menu, c’è l’ombra

nello Skyline di questa città

mi perdo un po’ coi naufraghi

ora siamo un faro spento nel buio violento

seguo solo un bagliore, un soffio, una vibrazione

balla bolero il cuore

è l’unica percussione

Tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò dove il sole incontra il leone

senza parole, dov’è il tuo nome,

trovami un nome

la notte ci muove e mi rimane

la sensazione, se il sole passa

mi lascia il calore

Dimmi che cosa ti fa paura

e se nel tuo cielo si arrampica ancora la luna

se il bianco e nero è una sfumatura

è mentre mi guardi come nessuno

e mi lasci andare

sai farmi male, davvero

ci pensi mai a qualche anno fa

non piace a me la pioggia ???

cosa ci fai in quella città

io sono qui con Afrodite tra le onde

seguo solo un bagliore, un soffio, una vibrazione

balla bolero il cuore

è l’unica percussione

Tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò dove il sole incontra il leone

senza parole, dov’è il tuo nome,

trovami un nome

la notte ci muove e mi rimane

la sensazione, se il sole passa

mi lascia il calore

Se fino a ieri era tutto sbagliato

inizia con un bacio, non sprecare fiato

dalla mia alla tua parte

dimenticarsi è un arte

ed il mio cuore ancora

è come l’hai lasciato

Tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò dove il sole incontra il leone

senza parole, dov’è il tuo nome,

trovami un nome

la notte ci muove e mi rimane

la sensazione, se il sole passa

mi lascia il calore

balla bolero il cuore

è l’unica percussione