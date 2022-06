Denise Esposito chi è fidanzata di Gigi D’Alessio: madre di suo figlio

- Advertisement -

Denise Esposito: scopriamo tutto sulla fidanzata di Gigi D’Alessio, madre di uno dei figli del cantante.

Gigi D’Alessio ha conosciuto nuovamente la gioia di diventare padre lo scorso 24 gennaio, grazie alla sua nuova fidanzata, la giovane Denise Esposito. Dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, il cantante napoletano ha ritrovato l’amore con Denise, la sua nuova fidanzata. Andiamo dunque a conoscere meglio la ragazza e come è nato l’amore con Gigi D’Alessio.

Chi è Denise Esposito

Non conosciamo moltissimi dettagli sulla fidanzata di Denise Esposito. Sappiamo che la ragazza ha 28 anni e che proviene da Napoli, ma per il resto non ci sono molte informazioni in giro. D’altronde, Denise era pressoché sconosciuta prima che venisse alla luce la sua relazione con Gigi D’Alessio. Da quel momento la ragazza ha conquistato un discreto seguito sui social, ma anche qui condivide pochissimo della sua vita privata, anche se mostra diversi scatti col cantante.

Pare che Denise e Gigi si siano conosciuti durante un concerto a Capri dell’artista e si sarebbero cominciati a frequentare, finché tra loro non è sbocciato l’amore. Poco tempo fa Denise e Gigi sono diventati anche genitori, con la nascita del piccolo Francesco il 24 gennaio. Si tratta del quinto figlio dell’artista, dopo i tre nati dal matrimonio con Carmela Barbato e il piccolo Andrea nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)



Denise Esposito è dunque il terzo grande amore della vita di Gigi D’Alessio. Il cantante è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, una lunga relazione cui ha fatto seguito quella con Anna Tatangelo, anche questa lunga e intensa. I due artisti sono stati insieme dal 2006 al 2020, quando le strade dei due si sono separate. Da febbraio 2021 dunque Gigi è fidanzato con Denise Esposito e dopo quasi un anno di relazione i due hanno avuto Francesco come coronamento del loro amore.