Franco 126 in concerto a Bologna: scaletta

- Advertisement -

Prende il via il nuovo tour di Franco 126, pronto a dominare questi mesi estivi: si parte da Bologna, scopriamo la scaletta del concerto e tutte le informazioni utili.

Dopo la pubblicazione del nuovo singolo, Mare malinconia insieme a Loredana Bertè. Franco 126 è pronto a tornare in scena col suo ricchissimo tour estivo. Si parte da Bologna, con la prima data del tour che prende proprio il nome dal nuovo singolo pubblicato dal cantautore romano. Andiamo a scoprire dunque la possibile scaletta e tutte le informazioni utili sul concerto bolognese di Franco 126.

Franco 126: la scaletta del concerto a Bologna

Franco 126 sarà di scena dunque venerdì 17 giugno al Nova Festival di Bologna, presso il Binario Centrale del BumBO Space in via Casarini 19. Lo show è previsto per le ore 20:00 e i biglietti hanno un costo di 25 euro, più i diritti di prevendita. Una serata molto attesa, con Franco 126 pronto a portare in scena tutti i suoi successi della carriera da solista e magari anche qualche pezzo della sua avventura con Carl Brave. Polaroid, il joint album dei due artisti romani, rimane ad oggi uno dei dischi più amati degli ultimi anni, con brani di grandissimo successo. La speranza chiaramente è quella di poter sentire ancora live alcune di quelle canzoni, anche se le strade dei due artisti si sono separate.

Essendo la prima data del tour, non conosciamo ancora la scaletta, ma possiamo farci un’idea delle canzoni che l’artista potrebbe portare in scena andando a rileggere la scaletta del 2019. Da aggiungere ci sono il nuovo singolo Mare malinconia e i brani dell’ultimo cd, Multisala, e dell’Ep Uscire di scena.

Ecco la scaletta del 2019:

Fa lo stesso

San Siro

Brioschi

Noccioline

Nuvole di drago

Solo guai

Sempre in due

Senza di me ft Gemitaiz

Parole crociate

Oi oi

Interrail

Stanza singola ft Tommaso Paradiso

Omaggio a Franco Califano: Io non piango/La mia libertà

Ieri l’altro

Vabbè

Frigobar

Brioschi

Senza di me