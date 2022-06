Fred De Palma Beatrice Vendramin si sono lasciati? Parla Instagram

- Advertisement -

Com’è la situazione tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin? Scopriamo tutto sui due e sugli indizi che dà Instagram.

Mentre Fred De Palma è pronto a dominare l’estate col suo nuovo singolo Extasi, molti fan si fanno delle domande sulla sua situazione sentimentale. Il cantante ha infatti una relazione con l’attrice Beatrice Vendramin, ma ultimamente in molti hanno iniziato a credere che la storia d’amore tra i due sia finita. Ma è realmente così? Scopriamo la verità che emerge grazie a Instagram.

Fred De Palma e Beatrice Vendramin stanno ancora insieme?

La risposta è sì: Fred De Palma e Beatrice Vendramin stanno ancora insieme. I due hanno una relazione ormai da diversi anni, si sono conosciuti nel 2019 e si sono innamorati, superando le precedenti relazioni con Valentina Fradegrada (neo moglie di Kevin-Prince Boateng) e Ludovico Dagnoni. Tra i due c’è una differenza di ben 11 anni, ma nonostante questo il rapporto tra i due rimane molto saldo. Tuttavia, la coppia non ama condividere molto sulla loro vita sentimentale e proprio questo ha portato molti fan a dubitare della loro relazione.

Nonostante infatti i due non condividano molte foto di coppia, il loro rapporto stabile e la prova è arrivata proprio tramite Instagram. Il cantante infatti ha condiviso diverse storie con cui ha fatto gli auguri alla fidanzata, testimonianza che la fiamma è ancora molto viva tra i due. Insomma i fan possono stare tranquilli: la relazione tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin resta più viva che mai.

Intanto il cantante è pronto a tornare con la sua immancabile hit estiva, dal titolo Extasi. Dopo la pubblicazione dell’ultimo album qualche settimana fa, il re del raeggeton in Italia è pronto a far ballare milioni di italiani con una nuova canzone destinata a dominare le rotazioni radiofoniche in questi caldi mesi estivi.