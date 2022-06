Gigi Uno Come Te 30 anni insieme: ospiti in scaletta

- Advertisement -

Gigi D’Alessio festeggia i suoi 30 anni di carriera con un doppio concerto nell’evento Uno come te – 30 anni insieme: scopriamo gli ospiti delle serate.

Venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista di due attesissime serate in cui festeggerà i suoi 30 anni di carriera. Un doppio concerto che ripercorrerà la straordinaria carriera del cantante napoletano, dagli incontri con Maradona e Mario Merola alle sue esperienze nei luoghi simbolo della sua musica come il Conservatorio e il Teatro San Carlo. La location d’eccezione è Piazza Plebiscito, che per l’occasione riapre ai grandi eventi musicali. Lo show andrà anche in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 17 giugno e la serata sarà anche collegata a una raccolta fondi per aiutare i bambini e le famiglie in fuga dall’Ucraina. Andiamo dunque a scoprire gli ospiti delle due attesissime date.

Gigi Uno come te 30 anni insieme: gli ospiti

Le due serate che celebreranno la carriera di Gigi D’Alessio saranno ricchissime di ospite. L’artista ha raccontato che il primo ospite che ha chiamato è stato Rosario Fiorello, che ha subito accettato l’invito. A lui si sono aggiunti poi Amadeus, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Grandissimi nomi dello spettacolo, ma non finisce qui. Molti sono i nomi provenienti dal mondo della musica, da Alessandra Amoroso ad Achille Lauro fino a Luche e Clementino.

Presenti ovviamente tantissimi rappresentanti della città di Napoli nel mondo dello spettacolo, come Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande. A questi infine si aggiungono il figlio di Gigi, LDA, che abbiamo visto recentemente ad Amici, la storica conduttrice Rai Mara Venier e altri nomi importanti provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica come Andrea Delogu, Stefano De Martino, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.