Muse in concerto a Firenze: scaletta

I Muse arrivano a Firenze per un concerto molto atteso: andiamo alla scoperta della scaletta dello show.

L’edizione del 2022 del Firenze Rocks si presenta con una line-up di livello altissimo e tra gli ospiti d’eccezione che si alterneranno alla Visarno Arena nei quattro giorni del festival troviamo anche i Muse. Dopo i Green Day sarà dunque il turno della band britannica, che sarà seguita poi nei giorni successivi dai Red Hot Chili Peppers e dai Metallica. Quello fiorentino per i Muse sarà il primo concerto italiano del 2022: ad ottobre la band tornerà poi nella penisola, per la precisione a Milano, dove sarà di scena all’Alcatraz. Andiamo dunque a scoprire la scaletta e le informazioni del concerto a Firenze dei Muse.

Muse: la scaletta del concerto a Firenze

L’appuntamento col primo concerto italiano dei Muse è per venerdì 17 giugno alla Visarno Arena, dove si svolge tutto il Firenze Rocks. L’esibizione della band è prevista per le ore 21:30 e sarà anticipata da un ricchissimo pre show, con l’alternarsi sul palco dei The Ramona Flowers alle ore 16:45, dei The Mysterines alle 18:00 e infine dei Placebo alle 19:30. Sarà poi l’ora dei Muse, pronti dunque a infiammare la Visarno Arena di Firenze con la loro musica.

La band porterà sul palco un mix dei loro brani più famosi, un sunto di una carriera lunghissima, giunta al suo trentesimo anno. La scaletta non è stata pubblicata in via ufficiale, ma possiamo provarla a indovinare basandoci su quella che è stata protagonista dei precedenti concerti del tour europeo dei Muse. Di seguito dunque la probabile scaletta del concerto di venerdì 17 giugno a Firenze:

Won’t Stand Down

Interlude

Hysteria

Pressure

Map of the Problematique

Psycho

Assassin

The Gallery

Compliance

New Born

Prelude

Starlight

Citizen Erased

Plug In Baby

Supermassive Black Hole

Uprising

Space Dementia

Knights of Cydonia