Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Brescia: scaletta

I Pinguini Tattici Nucleari proseguono nel loro concerto e sono pronti a esibirsi a Brescia: scopriamo la scaletta del concerto.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari ha avuto inizio e prosegue avvicinandosi a casa della band. Dopo Treviso e Padova, infatti, il gruppo sarà di scena a Brescia, per un concerto molto atteso. Venerdì 17 giugno i Pinguini Tattici Nucleari saranno di scena al Pala George di Montichiari per la terza tappa del Dove eravamo rimasti tour, la tournée che riposta in scena la band, tra concerti recuperati dopo i continui rinvii dovuti alla pandemia e nuove date esclusive. Andiamo dunque a scoprire cosa ci attende nel concerto di Brescia della band.

Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta del concerto di Brescia

Appuntamento a venerdì 17 giugno al Pala George di Montichiari, Brescia, con la terza data del tour dei Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo conosciuto la scaletta grazie ai due precedenti concerti del tour e sappiamo che è molti ricca e variegata. Non poteva mancare l’ultimo singolo, Giovani Wannabe, tra i brani più ascoltati e amati di questa estate, ma non potevano mancare anche i brani dell’EP Ahia! che i Pinguini non sono riusciti mai a portare in scena prima di questo tour. Spazio poi anche a brani del passato e ad alcune versioni in acustico di canzoni famosissime come La storia infinita, Scatole e Bagatelle.

Attesa dunque per il terzo concerto del Dove eravamo rimasti tour dei Pinguini Tattici Nucleari. La data è completamente sold out e l’abbraccio dei fan per la band sarà molto forte. Ecco dunque la scaletta del concerto di Brescia dei Pinguini Tattici Nucleari:

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco