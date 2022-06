Psicologi in concerto a Roma: scaletta e ospiti

- Advertisement -

Gli Psicologi partono col loro tour estivo dalla loro Roma: scopriamo dunque la scaletta e tutte le informazioni sullo show.

Gli Psicologi sono pronti a partire col loro tour estivo e non potevano partire da Roma, la città che ha visto nascere e iniziare a brillare la loro stella. I due giovanissimi artisti saranno protagonisti di un concerto con moltissimi ospiti, nell’ambito di uno degli eventi più attesi e importanti della Capitale: Rock in Roma. Venerdì 17 giugno si apre dunque l’avventura degli Psicologi in giro per l’Italia, Drast e lil Kaneki sono pronti a portare in scena il loro nuovo album, Trauma, e a vivere una grandissima nottata romana. Andiamo a scoprire dunque tutte le informazioni sul concerto, dagli ospiti in programma alla scaletta.

Psicologi: ospiti e scaletta del concerto a Roma

Venerdì 17 giugno dunque gli Psicologi saranno di scena all’Ippodromo di Roma Capannelle, nell’ambito di Rock in Roma. Il loro show sarà arricchito dalla presenza di tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco. Prima dell’esibizione del duo, saliranno sul palco Masamasa, Novelo, Tredici Pietro e altri due ospiti misteriosi. Poi toccherà finalmente agli Psicologi, in scena dalle 21:15 alle 23:15. A seguire ci saranno altre esibizioni dalle 00:15 un dj set per concludere al meglio la serata.

Una notte imperdibile dunque per gli Psicologi, pronti a partire col nuovo tour. Essendo la prima data di questa tournée non conosciamo ancora la scaletta, che non è stata ufficializzata, ma conterrà di sicuro i brani di Trauma e i successi del passato.

Andiamo a vedere, in attesa di scoprire la scaletta ufficiale, la lista dei brani dei concerti del duo nel 2021, cui vanno aggiunto senza dubbio i brani di Trauma.

Estate80

Sto bene

Festa

Jailbreak

Fantasma

Fck U

Guerra e pace

Canada

Vorrei

Incubo

Stanotte

Autostima

Diploma

Solo

Futuro

2001

Mille spine

Spensieratezza

Tatuaggi

Alessandra