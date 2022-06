Tutto con te Ariete testo e significato canzone

- Advertisement -

Tutto con te è il nuovo singolo di Ariete: andiamo alla scoperta del significato e del testo della canzone.

Il nuovo tour di Ariete, iniziato con la data di Milano, è accompagnato da un singolo nuovo di zecca. È uscito Tutto con te, canzone che accompagnerà il viaggio estivo della giovane cantautrice romana in giro per la penisola. Andiamo dunque alla scoperta del testo e del significato del brano.

Tutto con te: il significato della canzone di Ariete

Scritta da Ariete e Dario Lombardi, Tutto con te è una dichiarazione d’amore dell’artista. Una dolce dedica che racconta agli inizi della storia dove il sentimento è così forte da essere spiazzante. Un sentimento forte e immenso che crea quasi inadeguatezza ma che prende il sopravvento in ogni cosa quotidiana.

Tutto con te: il testo della canzone di Ariete

L’effetto che mi fai

Troppo grande per l’età che ho

Forse è più grande del mare

E non so mai se parlarti o restare in disparte

Resto in silenzio costante

Non so mai comportarmi

Alle feste degli altri, entro solo per bere

E guardarli appassire

Nei tuoi sguardi eleganti

Non riesco a notarmi

Non mi basta il tempo per dirti che

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Inseguire la luna, siamo senza meta

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Sempre e solo con te

Notti insonni, insegui i giorni

Insegui gli attimi

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Se ti stringo troppo forte

Lanci sempre quelle occhiate

Questa casa è troppo grande

La piscina sembra il mare

Mezzanotte, tu dormi

Sul prato, bambina

Mi serve un po’ d’aria

Mi servi vicina

Non so mai comportarmi

Alle feste degli altri, entro solo per bere

E guardarli appassire

Nei tuoi sguardi eleganti

Non riesco a notarmi

Non mi basta il tempo per dirti che

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Inseguire la luna, siamo senza meta

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Sempre e solo con te

Notti insonni, insegui i giorni

Insegui gli attimi

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Correre ma a piedi nudi

Non mi importa della strada

Mi guardi con gli occhi di chi ha voglia di restare sveglio

Per questa notte

Per questa notte

Corriamo sopra la città per questa notte

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te

Voglio farlo con te