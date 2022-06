Ariete in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Ariete continua col proprio tour esibendosi a Napoli: scopriamo la possibile scaletta dello show della cantante.

Ha finalmente preso il via il tour di Arianna Del Ghiaccio, in arte Ariete, con la prima data al Carroponte di Milano. Dopo lo show che ha fatto da apripista per l’avventura estiva della giovane artista, all’orizzonte c’è un’altra data in una città importante come Napoli. Saabto 18 giugno Ariete è di scena al Venue TBC, nell’ambito del Suona festival a Napoli. Un’occasione per ricevere l’abbraccio del pubblico partenopeo, che potrà sentire dunque i brani del primo album della cantante romana, Specchio, e anche il nuovissimo singolo Tutto (con te). Andiamo dunque a scoprire la possibile scaletta dello show partenopeo di Ariete.

Ariete: la scaletta del concerto a Napoli

Appuntamento a sabato 18 giugno dunque col concerto a Napoli di Ariete. Per la cantante nativa di Anzio questo 2022 è sicuramente un anno speciale, con l’uscita del suo primo album, Specchio, e questo tour con cui porterà in giro per l’Italia la sua musica. Nella scaletta troveranno ovviamente spazio i brani del cd di Ariete, ma anche successi del passato come Amianto, L’ultima notte e Pillole. Ovviamente ci sarà anche l’ultimo singolo rilasciato dall’artista, Tutto (con te), destinato a dominare le rotazioni radiofoniche dell’estate che sta per iniziare.

Basandoci dunque sulla scaletta del concerto di Milano, ecco la probabile scaletta del concerto di Napoli:

Specchio

Giornate Noiose

Solo te

Club

Mille guerre

Elle

Fragili

Quel bar

Venerdì

Amianto

Pillole

Cicatrici

Castelli di lenzuola

18 anni

Tutto (con te)