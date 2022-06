Cesare Cremonini in concerto a Padova: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Cesare Cremonini prosegue e sbarca a Padova: scopriamo la scaletta e i dettagli dello show.

Continua col suo giro trionfale Cesare Cremonini per gli stadi di tutta la penisola. Dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro e i grandissimi eventi a Milano e Torino, l’artista bolognese farà tappa allo stadio Euganeo di Padova per quello che è il quarto appuntamento di questa trionfale tournée. L’appuntamento è per sabato 18 giugno alle ore 21:00 con la data veneta di uno dei più importanti e attesi tour di questa estate italiana. Andiamo dunque a scoprire la scaletta dello show di Cremonini a Padova.

Cesare Cremonini: la scaletta del concerto a Padova

Sabato 18 giugno dunque Cesare Cremonini sarà di scena allo stadio Euganeo di Padova. Al centro dello show ci sarà sicuramente l’ultimo album della discografia del cantautore bolognese, dal titolo La ragazza del futuro. Un cd che ha raccolto un grandissimo successo, presentato da Cremonini in qualità di ospite al Festival di Sanremo e che sin dalla sua uscita ha raccolto un grande numero di consensi. Per la prima volta Cremonini sta portando in giro le canzoni dell’album, ma ovviamente nella scaletta del tour negli stadi c’è spazio anche per i grandi successi del passato.

Attesa speciale per l’esecuzione di Qualcosa di grande, uno dei più importanti successi dei Lunapop che Cremonini sta riportando in scena dopo molti anni di assenza. Insieme al brano, spazio quindi ai grandi successi sia del passato con i Lunapop che degli altri album della discografia dell’artista bolognese. Particolarmente attesa l’esecuzione di Stella di Lucio Dalla, un omaggio che il bolognese ha voluto fare al leggendario artista concittadino nel decennale della sua morte.

Ecco dunque le canzoni che compongono la scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Padova:

Cercando Camilla

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Logico #1

Grey Goose

Qualcosa di grande

Chimica

Colibrì

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Mondo

Stella di mare

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Ciao

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore