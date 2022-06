Red Hot Chili Peppers in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

I Red Hot Chili Peppers saranno protagonisti di un attesissimo concerto a Firenze: scopriamo la scaletta dello show.

Prosegue uno degli eventi più attesi dell’estate: il Firenze Rocks. Quest’anno il festival fiorentino si è arricchito con nomi di primissimo piano, tra cui spiccano sicuramente i Red Hot Chili Peppers. Dopo i Green Day e i Muse, toccherà alla band californiana salire sul palco della Visarno Arena, prima del gran finale con i Metallica. La serata sarà arricchita come al solito da una serie di show che anticiperanno la grande esibizione, per un’altra grande giornata di musica a Firenze. Andiamo alla scoperta delle informazioni sul concerto e della scaletta dello show.

Red Hot Chili Peppers: la scaletta del concerto a Firenze

Sarà una giornata ricca dunque, con la musica che inizierà a suonare dalle ore 16:45 con l’esibizione dei Savana Funk. A seguire sarà il turno di Remi Wolf, che alle 18:45 lascerà il palco a Tedua, uno dei principali protagonisti della scena rap del momento. Alle 20:00 toccherà dunque al rapper Nas e infine sarà il turno tanto atteso dei Red Hot Chili Peppers, on stage a partire dalle ore 21:30.

Difficile capire quale sarà la scaletta del concerto, considerando che spesso la band cambia l’ordine delle canzoni e aggiunge o toglie pezzi. Considerando l’immensa discografia del gruppo, è anche comprensibile una scelta del genere, orientata a dare spazi a molti dei loro successi. Basandoci comunque sulla scaletta del concerto di Barcellona del 7 giugno, questa potrebbe essere la lista di canzoni che la band canterà a Firenze:

Intro Jam

Can’t Stop

Dani California

Around the World

Black Summer

The Zephyr Song

Aquatic Mouth Dance

Snow (Hey Oh)

Right On Time

Whatchu Thinkin’

Otherside

The Heavy Wing

Californication

These Are the Ways

I Could Have Lied

Give It Away

Under the Bridge

By the Way