Elisabetta Canalis kickboxing: come è andato il suo debutto

Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto nel mondo del kickboxing: scopriamo com’è andata la prima volta della showgirl sul ring.

Dopo averla vista infinite volte sul piccolo e sul grande schermo, ora abbiamo potuto ammirare Elisabetta Canalis in una veste decisamente insolita. Ls showgirl ha fatto il suo esordio nel mondo della kickboxing, vivendo un debutto da sogno con una straordinaria vittoria ottenuta nella splendida location della Reggia di Venaria. Andiamo dunque a scoprire com’è andata la prima volta sul ring della Canalis.

Elisabetta Canalis: l’esordio nella kickboxing

Elisabetta Canalis è stata protagonista della Night of Kick and Punch, andata in scena alla Reggia di Venaria. Si tratta della serata di gala dedicata agli sport da ring e la showgirl ha partecipato a un incontro di kickboxing contro Rachele Muratori. La Canalis si è portata a casa la vittoria, ottenendo il successo dopo tre riprese da un minuto e mezzo. Un esordio col botto dunque con la donna, che ha mostrato le sue grandi capacità sul ring.

Elisabetta Canalis ha raccontato di essersi appassionata a questo sport grazie al suo coach Angelo Valente, che l’ha guidata nella conoscenza e nella pratica della kickboxing. Da quattro anni la donna si allena insieme al suo allenatore, che ha un passato da atleta professionista ed è anche uno dei migliori coach in circolazione. I risultati del suo training si sono visti anche con Elisabetta Canalis, che ha trionfato dunque nel suo esordio sul ring.

È stata una serata emozionante per Elisabetta Canalis, che ha trionfato davanti ai suoi affetti cari, ovvero il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. La donna non ha trattenuto l’emozione alla fine dell’incontro, raccontando di essersi divertita tantissimo e di aver sentito la “fame” sul ring, quella scintilla che alla fine fa la differenza per ottenere la vittoria nello sport.