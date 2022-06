Scaletta concerto Metallica Firenze Rocks 19 giugno

- Advertisement -

I Metallica in concerto a Firenze per il Firenze Rocks. Scopriamo la scaletta del tour europeo iniziato il 15 giugno da Copenaghen

Tornano in Italia i Metallica con il concerto in occasione del Firenze Rocks. Il live va in scena il 19 giugno ed è l’unica data nel nostro Paese del tour europeo del gruppo. Partiti da Copenaghen, James Hetfield, Lars Urlich, Robert Truillo e Kirk Hammett chiuderanno la rassegna nella città toscana e puntano al tutto esaurito per bissare il successo dei Red Hot Chili Peppers in scena nel terzo giorno. Il ritorno di John Frusciante ha acceso l’entusiasmo dei fan italiani che hanno fatto di tutto per non perdere l’appuntamento con il live del gruppo. Saranno invece 60 mila gli spettatori di questa sera che seguiranno il live in programma alla Visarno Arena di Firenze. Il concerto dei Metallica sarà anticipato dai Greta Van Fleet, in scena alle 19,30, mentre nel pomeriggio ci saranno le esibizioni dei The Blind Monkeys alle 17 e di Jerry Cantrell, chitarrista e leader degli Alice in Chains che porterà sul palco il suo progetto solista.

Facendo riferimento al concerto dei Metallica tenuto a Copenaghen, prima tappa del tour europeo, questa dovrebbe essere la scaletta del concerto a Firenze:

SETLIST:

1. Whiplash

2. Creeping Death

3. Enter Sandman

4. Harvester Of Sorrow

5. Trapped Under Ice

6. Bleeding Me

7. Sad But True

8. Dirty Window

9. Welcome Home (Sanitarium)

10. For Whom The Bell Tolls

11. Moth Into Flame

12. Fade To Black

13. Seek And DestroyEncore14. Damage, Inc.

15. One

16. Master Of Puppets

Ovviamente come per tutti i concerti, potrebbero esserci delle piccole modifiche decise solo nelle ultime ore ma a grandi linee la scaletta dovrebbe ricalcare la stessa eseguita dal gruppo nella prima tappa del tour.