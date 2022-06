Scaletta Psicologi 2022: date tour

- Advertisement -

Il 17 giugno è iniziato a Roma il tour 2022 degli Psicologi. Scopriamo la scaletta dei live

Gli Psicologi saranno impegnati in un lungo tour estivo in giro per l’Italia con una tappa anche all’estero a Budapest per lo Sziget Festival. Grande attesa per i fan del duo composto da Drast e lil Kaneki che porteranno dal vivo l’album Trauma. Gli Psicologi hanno debuttato ovviamente a Roma con il tour 2022 e noi di Contrataque abbiamo assistito al concerto.

Per l’evento di Rock in Roma, tanti anche gli ospiti presenti con gli Psicologi che hanno portato sul palco anche le canzoni Alcol e Acqua e Vestiti d’odio con Bresh e Tredici Pietro. Presente anche Ariete che ha duettato nei brani Umore e Tatuaggi. Questa la scaletta completa del concerto di Roma e che probabilmente sarà la stessa del tour 2022 degli Psicologi

Pagine

Sto bene

Festa

Umore

Stanotte

Futuro

Medicine

Fantasma

Mille Spine

1312

Guerra e pace

Estate 80

Fiori morti

Tutto bene

Spensieratezza

Acido

Autostima

Colore

Alessandra

Tatuaggi

NLFP

Sui muri

Diploma

Psicologi tour 2022: le date

17 giugno 2022 – ROMA – Rock in Roma

23 giugno 2022 – MILANO – Carroponte

24 giugno 2022 – PADOVA – Parco della Musica

2 luglio 2022 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

6 luglio 2022 – AREZZO – Mengo Music Fest

8 luglio 2022 – ASSISI (PG) – Riverock Festival

9 luglio 2022 – BOLOGNA – Sequoie x Oltre

14 luglio 2022 – NAPOLI – Arena Flegrea

15 luglio 2022 – BITONTO (BA) – Luce Festival

30 luglio 2022 – PATTI MARINA (ME) – Indigeno Fest

6 agosto 2022 – ALGHERO (SS) – Anfiteatro Maria Pia

8 agosto 2022 – PESCARA – Zoo Music Festival

9 agosto 2022 – SERAVEZZA – VERSILIA (LU) – Mediceo Live Fest

11 agosto 2022 – LAMEZIA TERME (CZ) – Color Fest

13 agosto 2022 – BUDAPEST – Sziget Festival

20 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – Sei Festival

26 agosto 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Nottinarena 2022

27 agosto 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NoSound Fest

28 agosto 2022 – ROMANO D’EZZELINO (VI) – Ama Music Festival

9 settembre 2022 – GENOA – Arena del Mare – Goa Boa Festival